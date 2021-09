Nová kasárna Švýcarské gardy počítají se ženami. Vatikán o tom ale neví

Švýcarská garda existuje přes 500 let a podmínky pro práci v ní jsou velmi přísné. Slouží v ní výhradně občané Švýcarska, muži vyšší než 174 centimetrů, zdraví a s dobrou pověstí. Většina gardistů žije ve společných kasárnách přímo za zdmi Vatikánu. Vlastní byty mají jen velitelé a ženatí členové gardy.



Nová budova kasáren, jejíž výstavba vyjde na 50 milionů švýcarských franků (1,2 miliardy korun), by měla být dostavěná v roce 2026. Strážci hlavy katolické církve už nebudou bydlet ve společných ubikacích, ale v jednolůžkových pokojích s vlastní koupelnou.

„Od začátku pro nás bylo důležité, aby byly v nové budově prostory pro ženy, které budou sloužit (v gardě),“ uvedl Jean-Pierre Roth, předseda nadace, která na stavbu dohlíží.

Zařazení žen do služby ve Švýcarské gardě by musel schválit sám papež. To by mohlo usnadnit vyhledávání nových kandidátů pro tuto službu. Garda má 135 členů, z toho zhruba třicet se jich každý rok mění.

„Jakmile budou povoleny strážkyně, zvýší se náborový potenciál gardy,“ řekla deníku prezidentka nadace sponzorující gardu Ruth Metzlerová-Arnoldová.