Deset korun za litr. Autovýlet po Ománu zvládne každý dobrý řidič

Co mi ta vůně jen připomíná… Vznáší se všude. Nad zaprášenými suvenýry pro turisty, dózami s kořením, nad koši se sušenými datlemi a ořechy, je cítit i u pultů s vodními dýmkami a stojanů s burkami a šátky z pašmíny.

A už to mám! Přesně takhle to voní v každém českém kostele. Je to kadidlo. Není divu, že je touhle omamnou vůní bludiště uliček starého bazaru v centru Maskatu přímo napuštěné. Omán je mekkou kadidla. Cenné krystaly pryskyřice kadidlovníku pravého, který roste v jižní části země, se odtud vyvážejí do celého světa.

„Hello, sir,“ mávají na nás majitelé krámků a lákají mezi napěchované regály. Svůj proslulý obchodní talent prokážou velmi rychle. Než se z křivolakého bazarového labyrintu vymotáme, máme každý pytlík kadidla, k tomu dva otlučené kompasy a starou Aladinovu lampu. Když šplháme do prudkého kopce k nedaleké pevnosti, velmi si pochvalujeme, jak užitečné předměty jsme nakoupili.

Nahoře už šikovné arabské obchodníky pouštíme z hlavy. Výhled na přístav a starou čtvrť Matra bere dech. Maskat je velmi malebný. A úplně jiný než metropole sousedních emirátů. Žádné mrakodrapy, obří neony a umělé ostrovy.

Hlavní město Ománu si zachovalo svůj tradiční ráz. Nízké bílé domy jsou vkusně rozsypané mezi špičatými kopci pohoří Hadžár na jihu a pobřeží Ománského zálivu na severu. Kostky několikapatrových budov ladně doplňují kupole mešit a věže minaretů. Na město také dohlíží několik skvěle zachovalých pevností, které zde postavili v 16. století Portugalci.

Kolik jachet máš…

Pohled do přístavu nás naopak rychle vrací do 21. století. Kotví tu luxusní jachta velikosti bitevního křižníku. Nikdy jsme tak obrovské soukromé plavidlo neviděli. Komu patří, tu ví každý. Vousatá tvář ománského sultána Kábuse na svou loď ostatně dohlíží z obřího megaboardu na druhé straně zálivu.

Z vyhlídky můžete obdivovat i jachty ze sultánovy flotily.

Mudrujeme, kolik taková loď může stát, a pomalu stoupáme do nejvyššího patra pevnosti. Tam k našemu úžasu zjišťujeme, že za několikapatrovou plovoucí rezidencí se schovává ještě jedna. A snad ještě o něco větší. Inu, poddaným ropou nacucaného sultanátu, kteří se po městě běžně prohánějí v těch nejdražších autech, je potřeba ukázat, kdo je v zemi pánem.

Sultán Kábus je ostatně velmi zajímavá osobnost. Tedy byla, nedlouho po našem návratu z Ománu zemřel. Zemi vládl téměř 50 let. Na trůn se dostal tak, že svrhl svého otce. Poté se jmenoval sultánem a zároveň předsedou vlády a ministrem financí, obrany a zahraničí…

Mešita sultána Kábuse je největší mešitou v Ománu.

Moc sympaticky to nezní, Kábus byl však osvíceným autokratem. Uzavřený a zaostalý Omán otevřel světu a s pomocí peněz z ropy rychle vybudoval otevřený, moderní a bohatý stát, který si zachoval tradiční kulturu a způsoby. Není divu, že si Ománci svého monarchy dodnes velmi považují.

Dvě miliardy uzlíků

„Alláhu Akbar!“ Z dumání nad historií starobylé země na východě Arabského poloostrova nás najednou vytrhne pronikavý hlas muezzina z reproduktoru na blízkém minaretu. Prořízne vzduch jako tradiční ománská dýka chandžár. A postupně se přidávají další. Mešit je v Maskatu nepočítaně, za chvíli se ulicemi nese divoká kakofonie pozvánek k modlitbě.

Gigantický křišťálový lustr v největší mešitě v zemi

My se sice modlit nebudeme, ale k mešitě zamíříme také. A rovnou k té největší v zemi. Má pět minaretů, vejde se do ní až 20 tisíc věřících a trochu nepřekvapivě se jmenuje Mešita sultána Kábuse.

Uvnitř každého na první pohled uchvátí skutečně gigantický křišťálový lustr. Ještě pozoruhodnější je ručně tkaný perský koberec, který leží pod ním. Když mešitu v roce 2001 otvírali, byl největší na světě. Měří 70 x 60 metrů, má 21 tun a spojuje ho 1,7 miliardy uzlů. Pracovalo na něm šest set íránských tkadlen, výroba jim trvala čtyři roky.

Největší mešita v zemi s kobercem o rozměrech dvou hokejových hřišť.

Prvenství mu však nevydrželo dlouho. Ještě větší peršan si objednali v Abú Zabí pro svou obrovskou mešitu šejcha Zayeda, která se otevřela v roce 2007. Jejich koberec měří 5 625 m², má 47 tun a uzlíků má dvě miliardy.

Uzly na koberci počítat nebudeme, místo toho dáme vale Maskatu a vyrazíme dál. Čekají nás hory, pouště, zelená údolí, starobylá městečka, hrady a pevnosti z písku. Nasedáme tedy do naší bílé Mazdy 6, kterou jsme si půjčili už na letišti, a vyrážíme na západ.