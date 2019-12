Křesťanské svátky v arabské zemi? V Emirátech hrají mše a seženete i řízek

Vánoce ve Spojených arabských emirátech jsou ideální pro každého, kdo nechce toto sváteční období strávit v zimní bundě či odhrabáváním sněhu před domem.

Obloha je blankytně modrá a sem tam se objeví bavlněný mráček. Teplota v prosinci se pohybuje kolem 17 až 26 stupňů, což je ideální pro relax na pláži. Navíc veškerá plážová bistra jsou otevřena po celý den.

Ten, kdo chce tyto dny strávit v naprostém klidu, by měl přes svátky zamířit do emirátu Rás al Chajma, který poskytuje odpočinek na mnoha krásných písečných plážích.

Pro milovníky sněhu

A co když přece jen zatoužíte po dokonale upravené sjezdovce nebo bobové dráze? Ski Dubai je uměle vytvořený areál v obchodním domě Mall of the Emirates, který nabízí různorodé zimní aktivity.

S rodinou se zde můžete „vyřádit“ na zmíněné lyžařské sjezdovce, bobové dráze, ledové ploše nebo si užít legraci s tučňáky.

Kompletní lyžařskou výbavu je zde možné zapůjčit na místě, a pokud jste na lyžích začátečník, k dispozici zde jsou i profesionální instruktoři.

V případě, že jste zastáncem přírodního sněhu, nemusíte zoufat. V zimním období se můžete vydat do pohoří Al-Hadžar na nejvyšší horu Spojených arabských emirátů Džabal Bil Ajs, kde se s přírodním sněhem můžete setkat. Na toto místo se také v tomto období vydávají i místní, kteří tuto „bílou hmotu“ považují za zázrak.

K jídlu dostanete i řízek

I když na českého tradičního kapra zde skoro nenarazíte, největším lákadlem je pečený krocan na mnoho způsobů. „Zimní svátky“, jak zde místní říkají Vánocům, se nesou spíše v anglickém duchu.

Pro ty, kteří se rozhodnou strávit sváteční den v pohodlí domova, nabízejí veškeré hotely, supermarkety a restaurace službu „krocan s sebou“. Jedná se o donášku tohoto pokrmu v libovolném množství s rozmanitou nabídkou příloh či omáček. Ceny této služby se pohybují okolo 150 dirhamů (zhruba 980 korun), ale v případě objednávky v jednom z nejluxusnějších hotelů se cena může vyšplhat i k tisíci dirhamům (6 500 korun).



I když se najde pár jedinců, kteří tyto svátky berou spíše jako „kýč“, pro většinu je to další možnost setkání s přáteli nebo s rodinou u velkého množství jídla. Restaurace a hotely jsou často nazdobeny do posledního detailu a nabízejí přímo gastronomické zážitky s doprovodným programem.



Cena za „štědrovečerní večeři“ se pohybuje okolo 350 až 850 dirhamů (2 300–5 500 korun) a zahrnuje zejména bufet s mořskými plody, saláty, variaci grilovaného masa, sýrů, dezertů a mnoho další.



V případě, že zatoužíte strávit klasické české Vánoce v centru Dubaje, tak se zde nachází česká restaurace, která každoročně pořádá vánoční večeři s typickými pokrmy, jako je ryba nebo kuřecí řízek v trojobalu s bramborovým salátem.

Obchodní domy a zimní trhy

Štědrý den je v Emirátech jako každý jiný, tudíž se nemusíte stresovat s otvírací dobou obchodních domů. I v tento den můžete koupit vše, na co jste před svátky zapomněli. Na kouzelnou vánoční atmosféru natrefíte hlavně na zimních trzích, které nabízejí klasické stánky s „vánočním“ sortimentem, jako je ozdobený vánoční strom, prodejce ve vánočním svetru či anglické vánoční koledy nesoucí se vzduchem.

I když na klasický svařák či punč zde nenarazíte, sváteční atmosféra je zde zaručena. Nejznámější zimní trhy naleznete v Madinat Džumeira v Emirátu Dubaj nebo v „Irské vesnici“, která je vyhlášena slavnostním rozsvícením vánočního stromu.

Štědrovečerní mše a silvestr

I když jsou Spojené arabské emiráty muslimskou zemí, tak například Emirát Dubaj je velmi tolerantní i k jiným náboženstvím. Kolem období Vánoc proto můžete využít mnoho dostupných služeb, které poskytují jednotlivá vyznání.

St. Mary’s v Oud Metha je jedním z největších kostelů v Dubaji a poskytuje klasickou vánoční mši na Štědrý den. V případě, že se nacházíte na jižní straně města, můžete využít soukromější mše v kostele St. Francis.

Nejznámější oslava příchodu nového roku je v Dubaji, kde je možné vidět dechberoucí oslavy, které se soustředí v oblasti Downtown u Burdž Chalífa a ve čtvrti Džumeira u hotelu Burdž al-Arab. Místní ohňostroje jsou známé zejména svou velkolepostí a dobou přípravy, která trvá i několik měsíců. Výsledkem pak je neuvěřitelná show na obloze plná barev a tvarů.

Hotely, restaurace a ostatní podniky pak poskytují slavnostní večery s několikachodovým menu a doprovodným programem plným zábavy a vystoupení slavných interpretů.

Největší ohňostroj na světě, který je i zapsaný v Guinessově knize rekordů, můžete najít v Emirátu Rás al-Chajma na ostrově Al Marjan. Na tuto oslavu přijíždí zejména místní a to z důvodu komornější atmosféry. Ten, kdo preferuje oslavu ve velkém stylu, si zde přijde na své v jednom z mnoha luxusních hotelů či soukromých apartmánů.