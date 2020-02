Z lovců perel se stali magnáti. V bohatém Kataru nejvíc pracují cizinci

Může se hodit Doprava

Prahu spojují s Katarem každodenní přímé lety společnosti Qatar Airways, jedné z nejlépe hodnocených leteckých firem světa. Alternativou, někdy levnější, může být spojení s přestupem např. v Istanbulu (Pegasus). Vzhledem k aktuálně špatným politickým vztahům v současnosti neexistují přímé letecké linky z Kataru do okolních zemí, do Spojených arabských emirátů a Bahrajnu.

Nejčastěji se v Kataru zastavíte na cestě dál do Asie, např. do Thajska či Indonésie. Letenky s Qatar Airways se často dají nakonfigurovat tak, aby zahrnovaly tzv. stopover (např. v délce jednoho dne) právě v Dauhá.

Letiště Hamad spojuje od prosince 2019 s centrem Dauhá linka metra. Praktické informace

Před necelými třemi roky Katar de facto zrušil vízovou povinnost pro občany EU včetně Česka. Bezplatné povolení ke vstupu do země získáte během pár minut po příletu, úředník může chtít vidět zpáteční, případně pokračující letenku.

Katar je konzervativní islámskou zemí a je třeba dodržovat tamější zvyklosti co do oděvu a chování na veřejnosti. U žen se předpokládá splývavé oblečení, které příliš neodhaluje tvar postavy. Nohy i ruce musí být zahalené, šátky však povinné nejsou. Krátké kalhoty se netolerují ani u mužů. Gesta fyzické náklonnosti na veřejnosti se považují za krajně nevhodné.

Vzhledem k tomu, že velkou většinu obyvatel Kataru tvoří přistěhovalci za prací zejména z Indie, domluvíte se tam snadno anglicky. Psaná komunikace ve veřejném prostoru je v arabštině i angličtině. Kdy vyrazit

Vhodná doba k návštěvě Kataru je pouze od listopadu do poloviny dubna, kdy panují snesitelné teploty. Po zbytek roku je nesnesitelné horko, které dojem z pobytu spolehlivě zruinuje: od června do srpna přesahují průměrné nejvyšší denní teploty (nikoli extrémy) 40 °C při trvalém a vražedně silném slunečním svitu a ani v noci se rtuť obvykle nedostane pod 30 °C.