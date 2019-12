Cestovatelský Omán: perla Orientu bez kapky alkoholu, zato s kadidlem

17:00 , aktualizováno 17:00

Arabské Švýcarsko. Domov kadidla. A také země všemocného sultána Kábúse ibn Sa‘íd ibn Tajmúr al-Sa‘ída. To vše je Omán, pozoruhodný stát v jihovýchodní části Arabského poloostrova. Přestože leží přímo u strategického vstupu do Perského zálivu, kde to často vře, je oázou klidu celé oblasti.