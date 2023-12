Čína pro začátečníky je nasáklá exotikou jak ze starého filmu

Pokud vás to na jaře začne táhnout do světa, zkuste Hongkong. Exotikou nasáklé je už samotné jméno města, či přesněji speciálního administrativního regionu Čínské lidové republiky. Ano, Hongkong patří do Číny a je čínský až do morku kostí. Ale také je stále tak trošku britský, což je dědictví jeho historie, do roku 1997 patřil pod Velkou Británii. Na malé ploše zde najdete koncentrovanou exotiku východní a jihovýchodní Asie.

Pokud výlet spojíte s návštěvou přilehlého čínského města Šen-čen, získáte nejen pohled do minulosti, ale také do budoucnosti. Šen-čen moc dlouhou historii nemá, před 40 lety to bylo jen několik rybářských vesnic. Dnes má 15 milionů obyvatel, sídlí zde téměř všechny čínské technologické firmy a proti Hongkongu je to extrémně moderní město. Vlastně i proti celé Evropě. Třeba takovou koncentraci mrakodrapů nikde jinde na světě asi nenajdete.