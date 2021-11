Hongkongská cestovní kancelář nabízí spací okružní jízdu autobusem

„V době, kdy jsme vymýšleli nové okružní jízdy, jsem si všiml na internetu příspěvku od jednoho kamaráda, který si stěžoval, že kvůli stresu v práci nemůže v noci spát,“ uvedl Kenneth Kong, marketingový a obchodní ředitel cestovní kanceláře Ulu travel.

„Svěřil se, že když jede autobusem, tak spí skvěle. Jeho příspěvek nás inspiroval, abychom přišli s okružní jízdou, při níž můžou cestující prostě spát,“ přiblížil Kong záměr vyjížďky.



Cena lístku se pohybuje od 13 do 51 dolarů (od 286 do 1 123 Kč) na osobu v závislosti na tom, zda si zájemce vybere spodní, nebo horní patro autobusu. Uvítací balíček obsahuje masku na oči a špunty do uší.

První „spací projížďka“ byla zcela vyprodána. Někteří cestující přišli vyzbrojeni vlastními dekami nebo cestovními polštářky, další se přezuli do pantoflí.

„Trpím nespavostí, takže si tady chci zkusit zdřímnout,“ řekl 25letý Anson Kong, jeden z cestujících. Zorganizovat spací okružní jízdu byl podle něj „dobrý nápad“ a projížďka byla nakonec zajímavější, než čekal. Další cestující Marco Young sdělil, že projížďka mu připadala jako „skvělá příležitost k tomu, aby se prospal“.

První projížďka zahrnovala zastávky, při nichž si cestující mohli pořídit snímky na malebných místech hongkongského ostrova Lantau. Jednou ze zastávek byl prostor údržby letadel poblíž hongkongského letiště, kde se cestující mohli vyfotit s letadly v pozadí. Cestující, kteří chtěli dál spát, nemuseli vystupovat.



Tendence usínat ve veřejné dopravě je věcí zvyku, tvrdí Shirley Liová, hlavní výzkumnice Spánkové kliniky a laboratoře při Hongkongské univerzitě. „Lidé v Hongkongu nemají dostatek času na spaní. Proto musíme ke spaní tak trochu využívat alternativní časy, například dobu, kdy dojíždíme veřejnou dopravou,“ vysvětluje Liová. „Někteří lidé si veřejnou dopravu se spánkem spojují, a proto se jim v autobusech tak dobře spí,“ domnívá se Liová.