Megalomanská Dubaj roste budoucnosti navzdory. Identitu však stále hledá

: vstupenky se vyplatí koupit předem online na https://www.burjkhalifa.ae/en/. : 8:30 - 23:00. dospělí 134 AED (800 korun, na západ slunce mezi 15 - 18.30 od 1250 korun), děti 4 - 12let: 100 AED (600 korun) Dubai Fountain, fontány pod Burj Khalifa: denně 1x v poledne, od 18.hod pak každou půlhodinu

3 - 7 hodinová pouštní safari včetně arabské večeře v beduínském táboře na: https://www.arabian-adventures.com/. 35 - 89,-€ (1 100 - 2 200 korun) Dubai Museum: interaktivní procházka historií emirátu, Al Fahidi Street, Dubaj.

interaktivní procházka historií emirátu, Al Fahidi Street, Dubaj. ne - čt 8:30 - 20:30, pá a so 14:30 - 20:30. dospělí 3 AED (20 korun), děti do 6ti let 5 korun. Dubai Creek, původní středisko obchodu „staré“ Dubaje: Zde kotví tradiční dřevěné lodě “Dhau”.

více jak sto let stará část Dubaje s typickou architekturou Dubai Miracle Garden: neboli Dubajská zázračná zahrada, kde na ploše 72 tisíc m² kvete na 150 milionů květin.

Vstupné: dospělí 55 AED (350 korun), děti 40 AED (250 korun)