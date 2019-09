Deset nejlukrativnějších linek, které na nebi vydělávají stovky milionů

Letecký průmysl zažívá obzvlášť v posledních letech obrovský tlak na zisky. Jsou však trasy, které jsou pro aerolinky doslova zlatým dolem a které jim za prodej letenek vydělávají stovky milionů dolarů ročně, v jednom případě dokonce více než miliardu.

„Každá letecká společnost má několik lukrativních tras, na nichž ji buď konkurenční výhoda, tržní podmínky nebo omezená konkurence přinášejí velmi atraktivní výnosy,“ uvedl pro Forbes John Grant, jeden z analytiků společnosti OAG, kde žebříček deseti nejlukrativnějších linek sestavili.

Těchto deset tras vydělalo aerolinkám za dvanáct měsíců od dubna 2018 do března 2019 více než šest miliard dolarů (tedy přes 140 miliard korun), píše Forbes.

Samozřejmě, že obří příjmy musí částečně pokrýt také vysoké provozní náklady většiny z těchto linek. „Každopádně je dost pravděpodobné, že zisk aerolinek na těchto trasách patří v jejich sítích mezi nejvyšší,“ dodal Grant.

Nejlukrativnější trasy mají spoustu podobného: pět z nich operuje na největším londýnském letišti Heathrow, odkud míří trasy na New York, Dubaj, Singapur, katarské Dauhá a Hongkong. Analytici to vysvětlují tím, že vytížené londýnské Heathrow má jen omezenou dostupnost letištních časů pro přílety a odlety, a tak musí jednotlivé letecké společnosti své spoje co nejlépe využít.

Podobnou roli zastává letiště JFK, odkud vzlétá nebo kde přistává pět z deseti nejlukrativnějších tras v severní Americe, další dvě pak v blízkém Newarku.



Analytici ze společnosti OAG našli ještě jednu podobnost: na devíti z těchto deseti tras došlo k výraznému poklesu příjmů ve srovnání s předchozím rokem. Vysvětlení přináší rostoucí konkurence ostatních leteckých společností, a to jak v přímých linkách, tak v letech s přestupem, které jsou pro cestující levnější a přijatelnější, přestože jim cestování zabere více času.

V žebříčku lukrativních linek silně figurují ty ze Středního východu a Asie. Polovinu z deseti nejlukrativnějších provozují členové aliance leteckých společností Oneworld, čtyři z nich pak ze Star Alliance. Jednu trasu provozují Emirates, kteří členem žádné aliance nejsou.