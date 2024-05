Voda se ohřívá, davy ještě nedorazily. Prověřené tipy na moře před sezonou

Cirali beach u města Kemer na turecké riviéře

Dobrá zpráva na úvod: ceny letenek zastavily déletrvající růst a na řadě relací se dostaly na hodnoty, které se příliš neliší od předkoronavirové úrovně. A byť o ubytování – další z výrazných položek při plánování dovolené – se totéž říct nedá, platí, že mnoho dovolenkových cílů v Evropě a blízkém okolí je finančně snadno dostupných.

Trocha plánování přesto neuškodí. Existují místa, kam se můžete dopravit až extrémně lacino, ale o to víc zaplatíte za služby na místě. To platí třeba o sousedním Rakousku, Spojeném království nebo části Francie. Naopak za individuální dopravu třeba do Turecka nebo Egypta si zpravidla něco připlatíte, zato v lokalitě je pak útrata v porovnání se západní Evropou nesrovnatelně nižší.

A jako vždy platí: než si poskládáte cestu, nastudujte trochu klimatické tabulky. Abyste až na místě nezjistili, že jste se vydali třeba do oblasti, která sice vypadá na fotografiích krásně, ale také patří kromě vysokého léta mezi nejdeštivější v Evropě (třeba návětří Černé Hory nebo Albánie). Nebo jste nepřijeli do pouště, kterou možná nemáte rádi (závětří Kanárských ostrovů nebo pobřeží Maroka).

Pět uvedených oblastí představují kompromis mezi vlídným podnebím včetně rychle se prohřívajícího moře, snadné časové dostupnosti a přijatelnou cenovou hladinou.