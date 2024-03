Dokonalá lokace pro vaši příští dovolenou. Istrie je plná překvapení

Ikonický poloostrov na úplném severu Chorvatska patří mezi oblíbené české dovolenkové cíle dlouhodobě. Istrie byla ostatně českou klasikou už za minulého režimu a stejně tak na přelomu tisíciletí. Vynikající možnosti ovšem nabízí i dnešním náročným turistům, zvyklým na aktivní či zážitkovou dovolenou, adrenalinová dobrodružství nebo luxusní resorty.

Máme pro vás několik tipů na zážitkové balíčky, které během pobytu v Istrii nevynechat.

Pro ty, kdo mají rádi dobré jídlo

a gastronomické zážitky

Kulinářská cesta skrz celý poloostrov? Gastronomie je v posledních letech jednou z nejoblíbenějších cestovatelských činností. Na Istrii však nemusíte „jen“ ochutnávat, jídlo si sami můžete dokonce ulovit! Říkáme to nadneseně, nemusíte mít obavy, vyzkoušet si totiž můžete honbu za lanýži s místní rodinou Karličových.

Tento zážitek je jedním z mnoha balíčků od Priceless.com, jimiž můžete okořenit svou letošní dovolenou. Stačí mít platební kartu Mastercard. Právě Mastercard totiž letos spojila své síly s Tourist Board of Istria, aby společně držitelům karet Mastercard po celém světě představily, co všechno Istrie nabízí.

Lov na lanýže začíná na rodinném statku speciálním lanýžovým nápojem a návštěvou prvního chorvatského lanýžového muzea. Následuje výprava s licencovaném lovcem této specifické pochutiny, který během cesty istrijským lesem spolu se svým psem ukáže, jak přesně se lanýže hledají. Součástí programu je i ochutnávka místního vína a domácích pokrmů. Jak jinak než s lanýži.

Navštivte první chorvatské muzeum lanýžů, prohlédněte si rodinnou lanýžovou plantáž a ochutnejte pochoutky s lanýži

Obdobné jedinečné zážitky přinese návštěva statku Ipša, kde navštívíte jednu z nejvýše položených vinic na Istrii a budete moci degustovat různé druhy olivového oleje a vybraných značek vín Ipša.

Chcete si po návratu z dovolené doma uvařit klasické chorvatské pokrmy? Neváhejte se přihlásit na kurz vaření na okouzlující rodinné farmě nedaleko Puly. Právě v Pule program kurzu začíná nákupem surovin na místním vyhlášeném trhu. Poté se účastníci přesunou na farmu ležící mezi pobřežními vesnicemi Medulin a Ližnjan, kde si dopřejí brunch a ochutnávku vína. Spolu s instruktorem si následně připraví čtyři jídla, a to včetně klasických istrijských těstovin s lanýži. Vlastní výtvory si pak budou – ve stínu starých olivovníků – samozřejmě moci i vychutnat, a to spolu s šesti vzorky místních vín. Nezní to skvěle?

Pro ty, kdo chtějí aktivně objevovat přírodní krásy a láká je adrenalin

Je vaším cílem spíš aktivní dovolená než gastronomie? Vedle lezení po skalách, jízdy na elektroskútrech, windsurfingu či třeba potápění si na Istrii můžete užít třeba prohlídku světoznámé Modré jeskyně na kajaku.

Pod dohledem licencovaného průvodce mohou turisté při organizovaném výletu objevovat Přírodní park Kamenjak na samém jihu Istrie, jehož součástí je právě Modrá jeskyně, v jejíchž azurových vodách si lze zaplavat, šnorchlovat tady a odvážnější návštěvníci mohou zkusit i skákání z útesů.

Vydejte se na kajaku po fascinující modré vodě ikonické Modré jeskyně na Istrii

Kdo si raději dopřeje zážitky za zvuku motorů, může si ve speciálním dvoudenním balíčku vypůjčit čtyřkolku a projet se istrijskými lesy až k východnímu pobřeží. Zde účastníky čeká půlhodinová prohlídka tamních zátok na vodním skútru a oběd ve vyhlášené rybí restauraci. Druhý den následuje výlet na elektrokolech k místním památkám či úchvatným výhledům na zátoku Raški. Po obědě v taverně je na pořadu dne návštěva adrenalinového parku Jangalooz. A to vás ještě čeká večeře a ranní degustace vína ve vinařství San Tomasso!

Pro ty, kdo si chtějí odpočinout v luxusu

a „chytat bronz“

Chcete si prostě jen odpočinout a alespoň o dovolené se nikam nehnat? V tom případě je na pořadu dne nabídka luxusních resortů či zapomenutých pláží. I když i tam na turisty čeká lákavý program.

Vydejte se na dovolenou ve dvou do butikového hotelu San Rocco v Brtonigle

Souostroví Brijuni zve k třídenní exkurzi, jejíž součástí je škola golfu, workshop týkající se přípravy zdravého jídla pod vedením uznávaného šéfkuchaře Damjana Bistričiče či možnost výletů po místních pamětihodnostech. Ubytování je pro účastníky zajištěno v Hotelu Neptun nabízejícím perfektní výhled na moře a stejně tak vynikající jídlo.

Bezkonkurenční zážitky

s Priceless.com Celosvětová síť společnosti Mastercard sdružuje držitele svých karet, kterým nabízí nejrůznější zážitky za zajímavé ceny. Mezi služby patří exkluzivní přístup na speciální akce, odborní průvodci či speciální nabídka úchvatných destinací.

I další pobytové balíčky nabízejí vždy něco navíc, například soukromé vyhřívané bazény, ochutnávky vína, wellness či masáže. Ubytovat se s programem Priceless.com můžete v kempu Polidor Camping Resort nebo v hotelu San Rocco ve vesničce Brtonigle. Zmíněný butikový hotel láká na degustační menu i na speciální istrijskou večeři. Pod vedením vážené šéfkuchařky Floriany Ružić se mohou hosté hotelu zúčastnit jedinečného kurzu vaření a následně si vychutnat chorvatská vína ve sklepě vinařství Coronica.

Zážitky k nezaplacení zpřístupní Mastercard

Exkluzivní přístup ke všemu jmenovanému a mnoha dalším zážitkům, které jsou synonymem dokonalé istrijské dovolené, přináší letos svým klientům karta Mastercard. Ta se tentokrát se svým lifestyle projektem Priceless.com zaměřila právě na Chorvatsko a poloostrov Istrie.

Získejte s Mastercard padesátiprocentní slevu na roční předplatné Road.Travel

Myslí přitom nejen na zážitky, ale i dopravu a ubytování. Pokud si pro své istrijské dobrodružství vyberete elektromobil v půjčovně Hertz, dostanete s kartou Mastercard desetiprocentní slevu. Na portále Booking.com pak je možné díky Mastercard uplatnit až desetiprocentní slevu na ubytování. Velké výhody získáte také na na cestovatelském portále Road.Travel, nabízejícím online průvodce a tipy na výlety. Istrie se letos prostě vyplatí.