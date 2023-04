Nespoutaná a divoká Aljaška. Když potkáte grizzlyho, dělejte, že jste mrtví

Vlastně už ani nevím, jak vznikl sen jet na Aljašku. Možná za to mohl dětský atlas, v jehož levém horním rohu byl namalovaný grizzly. Možná film Útěk do divočiny, ve kterém mladý muž opustí svůj pohodlný „západní“ život a vydá se sám jen s batohem daleko od civilizace. A zcela určitě začal nabírat reálné obrysy po rozhovoru do tohoto časopisu se ženou, která na Aljašce žije. Stále zřetelněji jsem cítila, že tam chci. Musím. A to brzy.