Nanuq se vrátil pokousaný. Pes z Aljašky ušel 241 kilometrů přes zamrzlé moře

Jeho majitelka Mandy Iworriganová, která žije v Gambellu na Aljašce, navštívila minulý měsíc společně s rodinou komunitu Savoogna na ostrově St. Lawrence v Beringově průlivu. Právě tam Nanuq zmizel s jejich druhým psem Starlightem, uvedl server Anchorage Daily News.

Starlight se objevil o několik týdnů později, ale Nanuq, což v sibiřské jupičtině znamená lední medvěd, nebyl k nalezení.

Asi měsíc poté, co Nanuq zmizel, začali lidé ve Walesu, který se nachází 241 kilometrů severovýchodně od Savoongy na západním pobřeží Aljašky, zveřejňovat online fotografie ztraceného psa.

„Můj táta mi napsal, že ve Walesu je pes, který vypadá jako Nanuq,“ uvedla Iworriganová. Poté znovu aktivovala svůj účet na Facebooku, aby zjistila, zda by to mohl být její bloudící pes.

„Říkala jsem si: ‚Neuvěřitelné! To je náš pes! Co dělá ve Walesu?‘“ řekla Iworringanová. Co se dělo na Nanuqově cestě bude podle ní nejspíš navždy záhadou.

„Nemám tušení, proč skončil ve Walesu. Možná se led posunul, když lovil,“ řekla Iworriganová. „Jsem si docela jistá, že jedl zbytky tuleňů nebo nějakého ulovil. Pravděpodobně i ptáky. Jí naše domorodá jídla. Je chytrý,“ dodala.

Použila body u regionální letecké společnosti, aby svého psa vrátila zpět do Gambellu na charterovém letu, který přepravoval sportovce mířící na turnaj Native Youth Olympics. Video ze šťastného setkání zveřejnila na Facebooku. Iworriganová s dcerou při přistání na letišti křičely radostí.

Kromě oteklé nohy s velkými kousnutími od neidentifikovaného zvířete byl Nanuq v docela dobrém zdravotním stavu. „Rosomák, tuleň, malý medvěd, nevíme, protože to je opravdu velké kousnutí,“ řekla Iworringanová.