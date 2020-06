Kvůli koronaviru letos nebude ani vinobraní ve Znojmě, nesplní podmínky

„Dlouho jsme věřili v lepší zítřky, ale i přes nekončící optimismus, který v nás převládal, se Znojemské historické vinobraní letos konat nebude. Důvodem jsou přetrvávající vládní opatření související s pandemií, která neumožňují akci pořádat,“ informoval Karel Semotam z organizace Znojemská Beseda.

Ředitel Znojemské Besedy František Koudela však ještě na začátku června doufal, že se vinobraní uskuteční. Definitivní rozhodnutí mělo padnout na přelomu června a července.

„Jsme schopni vyčkávat až do půlky července. S umělci jsme domluvení, že pokud někdo z nich bude mít někde jistou smlouvu a vystoupení, tak to budeme samozřejmě respektovat a najdeme za něj náhradní kapelu, nebo si nějak poradíme. Ale 99 procent z nich chce na našem vinobraní vystoupit,“ popisoval pro MF DNES Koudela.



Jenže teď všechny plány padly.

Vinobraní s kulturním programem se mělo konat od 11. do 13. září. Nyní lze pořádat akce do tisíce účastníků, případně do pěti tisíc lidí, avšak rozdělených do oddělených sektorů. Do září se celkový počet lidí může zvýšit, ale nejspíš při zachování podmínky neprůchozích sektorů.

„To je pro pořádání Znojemského historické vinobraní nesplnitelné. Nezbývá nám, než letošní vinobraní zrušit,“ uvedla mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková.

Doporučující stanovisko, aby se vinobraní za současné situace nekonalo, přijala také Bezpečnostní rada města Znojma.

Program připravený na letošek se přesouvá na rok 2021. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti, jejich vrácení však bude možné.

„Věříme, že si příznivci Znojemského historického vinobraní vstupenky ponechají a již nyní začnou plánovat návštěvu na příští září,“ dodal Koudela.

Znojemské historické vinobraní se má příští rok uskutečnit 10. až 12. září. Vystoupí Chinaski, Richard Müller nebo Lucie Bílá.

Historický průvod na vinobraní v roce 2018: