Brno oprašuje kvůli koronaviru plán na polní nemocnici na výstavišti

Projekt na lazaret, který by v případě potřeby vznikl v pavilonu G2 na brněnském výstavišti, už na jaře schválili hygienici. Nemocnici se třemi stovkami lůžek může město vybudovat od rozhodnutí do pár dnů. „Sloužila by pro pacienty s lehčím průběhem covidu, kteří nepotřebují plicní ventilaci nebo péči na jednotkách intenzivní péče,“ přiblížila brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).



Vedení Brna se domluvilo s krajským koordinátorem péče o nakažené koronavirem, že jednou týdně bude město dostávat informace o aktuálním stavu lůžek v Brně, a pokud by se situace změní, okamžitě zahájí kroky k tomu, aby ji postavili v řádech dní.

Samotná stavba nemocnice pro město problém není. Zásadní otázkou však je, kdo by se v ní staral o pacienty. „Obrátím se na Armádu ČR s žádostí o spolupráci a případné zajištění lékařského a ošetřujícího personálu,“ dodala primátorka.

Záložní nemocnice v pavilonu G2 počítá s kapacitou 302 lůžek. Projekt byl na jaře schválen krajskou hygienickou stanicí, základní technické vybavení je již zajištěno.

Brno také nabídne ubytování zdravotníkům, kteří pečují o infekční pacienty. „Ředitelům nemocnic v Brně jsme nabídli ubytovací kapacity pro jejich zaměstnance, kteří jsou v bezprostředním kontaktu s pozitivními pacienty. Pro tyto účely jsme určili hotel Holiday Inn u brněnského výstaviště,“ uvedl náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).