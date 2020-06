Na Pálavě vinobraní vzdali, Znojmo pořád doufá. Musejí však padnout limity

V Mikulově se tak rozhodli kvůli finanční náročnosti a nejistotě kolem pandemie.

„Vláda nařídila, že velké hudební akce v létě nebudou, přičemž jsme se s nimi moc nedokázali domluvit, jestli se tím myslí i září. Pokračovat v přípravách v nejistotě je v tomto oboru finančně náročně, protože to jsou jen náklady a příjmy máte, až se akce uskuteční,“ vysvětluje Dominik Ryšánek z marketingu Mikulovské rozvojové.

Organizátoři zvažovali i hledisko bezpečnosti, chtějí, aby si lidé užili vinobraní bez jakýchkoliv omezení. Jestli museli platit sankce vystupujícím, nechtěl Ryšánek komentovat. Reakce interpretů jsou ale podle něj shovívavé.

„Většina, ne-li všichni, to přijali s nadhledem, nejsme jediní, kdo něco takového oznámil. Snažíme se s nimi domluvit, aby mohli přijet na příští ročník. Nemůžeme zaručit identický program, i když se snažíme. Měli jsme nasmlouvány opravdu kvalitní interprety,“ dodává. Stávající permanentka zůstává v platnosti bez nutnosti výměny.

„Jsme mile překvapeni desítkami, možná i stovkami vzkazů. Lidé nám vyjadřují podporu a spousta z nich neruší ubytování a stejně přijede,“ podotýká Ryšánek.

Zatím není kam spěchat, zní ze Znojma

To Znojmo s konáním letošního vinobraní stále počítá mezi 11. a 13. zářím. Program má nachystaný, kapely nasmlouvané, vstupenky v předprodeji. Čeká se jen na to, jak vláda uvolní opatření proti koronaviru – od 22. června se může shromáždit tisíc lidí, další výhled nezveřejnila.

„Tři měsíce jsou dlouhá doba, není zatím kam spěchat. Zatím nám to nic nekomplikuje, jen jsme zastavili práce, kde by nám vznikaly náklady. Jsme pak schopni během pár týdnů vinobraní dotáhnout do konce,“ říká ředitel pořádající Znojemské Besedy František Koudela.

Rád by měl jasno na přelomu června a července. „Ale jsme schopni vyčkávat až do půlky července. S umělci jsme domluvení, že pokud někdo z nich bude mít někde jistou smlouvu a vystoupení, tak to budeme samozřejmě respektovat a najdeme za něj náhradní kapelu, nebo si nějak poradíme. Ale 99 procent z nich chce na našem vinobraní vystoupit,“ popisuje Koudela.

Loňské vinobraní navštívilo 85 tisíc lidí. Pokud by vláda umožnila nějakou nižší hranici – třeba deset tisíc lidí – není to pro Znojmo reálný scénář. Pustit za brány tak malý počet lidí nedává organizátorům smysl.

„Náklady jsou obrovské, poslední roky jsme se dostali do černých čísel a chceme aspoň na nulu. Tady bychom byli hodně v minusu a nechceme to tak ani kvůli prestiži. Byla by to sice jakási náplast, ale jen polovičaté řešení,“ vysvětluje Koudela.