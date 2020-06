Za útratu dostanou odměnu, nápad ze Znojma rozšíří do celého regionu

V neděli do chodníků v Brně přibyly další kameny zmizelých, takzvané stolpersteine za oběti holokaustu. Tentokrát se za...

Rozvoz potravin se šíří i do vesnic, podle starostů však narazí

V Brně je rozvoz potravin až do domu samozřejmostí, v okolních okresech je to však dosud sci-fi. Dvě firmy se to pomalu...