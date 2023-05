Úleva pro vinaře. Rychle jsme spojili síly, jásají po zažehnání hrozby zdanění

Přestože pracoval v terénu, nemohl spustit oči z displeje telefonu. „Za pět minut dvanáct byli online všichni místní vinaři a sledovali, jak to dopadne,“ naráží Lubomír Maťák ze stejnojmenného vinařství ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku na včerejší tiskovou konferenci, na níž vláda představovala jednotlivé položky svého úsporného balíčku.

Původně jeho součástí měla být i nová spotřební daň na takzvaná tichá vína, která tvoří drtivou většinu produkce jihomoravských vinařů. Skok z nuly na třiadvacet korun za litr se však nekonal, vláda nakonec tento záměr zavrhla. „Je to výborná zpráva a samozřejmě velká úleva,“ oddechl si Maťák.

Podle propočtu ministerstva financí by zavedení daně přineslo státnímu rozpočtu asi čtyři miliardy korun ročně. Zatímco pro přijetí se vyjadřovali někteří odborníci na závislosti a ekonomové, hlasy proti rezonovaly mnohem silněji. Zafungovala hlavně vinařská lobby a semkli se i politici z Jihomoravského kraje.

„Nejvíc se děsím ohromného nárůstu byrokracie, kontrol a celních skladů. To může malé vinaře položit víc než nárůst ceny. A když padnou nebo se přesunou do šedé zóny, bude to velká rána pro turismus v těch nejohroženějších částech kraje,“ upozorňoval hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), který připojil své jméno k dalším více než čtyřem tisícům podpisů pod petici Svazu vinařů proti dani.

Trable s „maďarskou Pálavou“

Podobné obavy měli i samotní vinaři. „Ti, co vyrobí pět až deset tisíc lahví, už teď potřebují druhou práci. Takže by odešli do šedé ekonomiky a vínem by si jen přivydělávali. Takto můžeme být aspoň trochu konkurenceschopní, protože když u některých vinařů vidím, jak se u nich točí ve dvě ráno cisterny s maďarskou espézetkou, které jim vozí ‚maďarskou Pálavu‘, je mi z toho trošku smutno. Tohle by se bohužel asi dělo ve větším,“ míní Maťák s tím, že o zachování nulové daně se obrovskou měrou zasadil prezident Svazu vinařů ČR Martin Chlad. „Svou roli pojal velmi zodpovědně a dobře. Patří mu velké díky, že to dopadlo, jak to dopadlo,“ vyzdvihuje vinař.

Bojovníci proti dani ovšem včera lahve na oslavu neotevírali. „Byl bych nerad, kdyby se ozdravný balíček redukoval jenom na to, jestli tam je, nebo není spotřební daň na víno. Celý balíček je odvážný krok a jsem rád, že ho vláda udělala,“ poznamenal Grolich.

Nadšení mírní také sám „vinařský prezident“ Chlad, který situaci nevnímá jako vítězství. „Jsem mírně rozpolcený. Na jednu stranu mám samozřejmě radost, že jako vinařský obor setrváme ve stávajících podmínkách. Na stranu druhou jsem občanem této republiky, jejíž představitelé se tvářili, že vinařina spasí náš rozpočet. A v balíčku je řada věcí, které se mě jako občana i podnikatele dotknou jako všech ostatních,“ zmiňuje Chlad, pro kterého byl odboj proti dani dosud bezkonkurenčně největší výzvou ve funkci, do níž naskočil předloni.

Ještě na lednovém vinařském kongresu měl podle svých slov od vlády jasný signál, že spotřební daň na víno se zavádět nebude, protože ji nemá žádný vinařský stát v EU s výjimkou Francie, kde se však celá částka vrací do fondu na podporu vinařů. Když se jej tak před víc než měsícem zeptal předseda rozpočtového výboru, zda by novou daň považoval vzhledem k její existenci třeba u šumivých vín za spravedlivou, nevěnoval tomu Chlad příliš velkou pozornost.

Zhruba před deseti dny se o ní však mluvilo jako o takřka hotové věci. „Kontaktoval jsem ministry i koaliční poslance a senátory z Moravy, v pracovním týmu se spojily všechny klíčové spolky jako Svaz vinařů, Vinařská asociace, Vinařská unie,“ líčí Chlad.

Premiér Petr Fiala (ODS) včera připustil, že se o dani vedla široká debata i napříč jednotlivými politickými stranami. Velmi silné argumenty prý zněly pro i proti. „Věc, která nakonec rozhodla a byla pro nás určující, je fakt, že v okolních zemích, se kterými se musíme v této věci srovnávat, tato daň není. Proto jsme se rozhodli, že stav ponecháme takový, jaký je,“ odůvodnil.

Příležitost dotáhnout koncepci

Podle Chlada navíc zafungovala síla oboru – jeho pospolitost a provázanost s obcemi i ubytovacími a gastro službami ve vinařských regionech. „Dominantní efekt mělo, že jsme byli schopni se velmi rychle zorganizovat a prezentovat. A to konzistentně, pospolitě a s jednotnou argumentací. Tedy až na jeden extremistický úlet v podobě billboardu, u kterého nevím, kdo za ním stojí,“ naráží na heslo „Stanjuro, na Moravu nejezdi“, které se objevilo v Lednici na Břeclavsku.

Petr Chaloupecký z vinařství Lahofer u Znojma věří, že stát u nulové daně zůstane. „Doufám, že balíček bude schvalován komplet a nedojde v rámci jednotlivých opatření k dalším změnám,“ sděluje.

Chlad připomíná situaci před deseti lety, kdy se zdanění také zvažovalo – a stejně jako nyní se od něj upustilo. „Dnes to vidím jako příležitost dotáhnout vinařskou koncepci, abychom byli na podobné situace připraveni a ještě intenzivněji doháněli některé evropské země, reagovali na vývoj trhu a spotřebitele,“ oznamuje.