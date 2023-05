KOMENTÁŘ: Tahle země není pro malé. Opravdu balíček pomůže malým vinařům?

Stará pravda říká, že v krizové situaci se ukáže osobnost člověka. Platí to nejen pro lidi. Krize jako zvětšovací sklo ukáže také třeba podstatu politiky a to, jaké zájmy s ní hýbou. V krizové situaci se nacházíme už přes tři roky. Naplno vše začalo s covidem a plynule přešlo do energetické krize předcházející horkou fázi války na Ukrajině, která už přes rok ovlivňuje všechny segmenty hospodářství a života nás všech.

Příležitostí k odhalení, že velcí se tu nejen mají lépe než malí, ale že se tomu dále aktivně napomáhá, jsme měli hodně. Naposledy se jeden kamínek protlačil skrz linoleum ve čtvrtek, když vláda vyhlásila svůj konsolidační balíček.