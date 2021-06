Je z nás odstavné parkoviště, vadí lidem z brněnské čtvrti bez modrých zón

Na úřad městské části Brno-střed poslali obyvatelé petici, v níž se dožadují, aby byla v Masarykově čtvrti co nejdříve zavedena regulace v podobě modrých zón.

„S postupným příchodem regulace v sousedních oblastech se situace s parkováním v naší lokalitě úměrně zhoršovala a nyní již přestává být únosná,“ píše se v petici, kterou podepsaly zhruba dvě stovky místních.

Že je situace špatná, uznává i radní pro dopravu z Brna-střed Jan Mandát (za ODS). „U zastávek MHD se z toho opravdu stává živelné neoficiální parkoviště typu park and ride,“ prohlásil.

Podobně o proměně čtvrti v záchytné parkoviště mluví i bývalá místostarostka Brna-střed Jasna Flamiková (Zelení), která měla na starost dopravu v minulém volebním období.



„Nejhorší je situace u Masarykova onkologického ústavu, kde neparkují jen pacienti, ale i mnoho dalších, kteří odtud jen pokračují MHD dál do města,“ doplnila.

Petice proti petici

Na Brno-střed ovšem dorazila i „protipetice“, jež naopak modré pruhy v Masarykově čtvrti odmítá. Tu podepsala asi čtyřicítka lidí, kteří především poukazují na to, že zanikne spousta stávajících parkovacích míst, pokud se rezidentní parkování zavede.

„Například ve slepém konci ulice Helceletova nyní zaparkuje čtrnáct až šestnáct automobilů, po zavedení celodenní zóny se počet parkovacích míst sníží na čtyři až pět. V řadě dalších ulic bude situace obdobná,“ upozorňují petenti. Důvodem je to, že současné normy více parkovacích míst v ulici nepovolují.

Modré pruhy se každopádně kolem Masarykovy čtvrti rozrůstají čím dál více. Dnes už jsou zčásti z jihu kolem Mendlova náměstí, z východní strany na Údolní a postupně se natahuje i severní hranice v Žabovřeskách, kde se do regulace už za pár dní dostanou další ulice. Z Masarykovy čtvrti tak bude jediný volný „ostrov“ blízko centra.

Stávající harmonogram rozšiřování modrých zón s Masarykovou čtvrtí letos ani příští rok nepočítá. Navíc současné nastavení pásem regulace by podle politiků ani problém v místě nijak neřešilo. Masarykova čtvrť totiž podle systému nastaveného magistrátem na začátku volebního období spadá do oblasti, kde by měla být jen noční regulace a přes den by tam mohl parkovat kdokoli jako dnes.

„Tady je ale úplně opačný problém,“ poukázal na specifičnost této části města starosta Brna-střed Vojtěch Mencl (ODS). Problém je přes den, kdy se z vilové čtvrti stává záchytné parkoviště a místní nemají kde zastavit. Naopak večer po odjezdu komplikace s hledáním místa mizí.

I proto v petici místní zmiňují zavedení celodenní regulace, a to buď v celé lokalitě, nebo alespoň v té nejhorší části vymezené ulicemi Údolní a Heinrichova, odkud se také radním Brna-střed schází nejvíce stížností.



„Považuji za legitimní požadavek celodenní regulace u konkrétních ulic, ale ne všude,“ doplnil Mandát, jenž je zároveň předsedou spolku Brno autem, který paradoxně ještě před několika lety při diskusích o zavedení rezidentního parkování bojoval proti modrým zónám.

Čtvrté modré pásmo

Mandát teď nicméně naznačuje i možnost čtvrtého pásma modrých zón, která by regulovala auta jen přes den, nikoli v noci. Odlišnou variantu od stávajících zmiňuje i Jasna Flamiková kvůli Masarykovu onkologickému ústavu.

„Měla by být zavedena celodenní regulace, ale abychom vyšli vstříc tamním pacientům, byla bych pro první čtyři hodiny parkování zdarma,“ poznamenala. Dnes je v modrých zónách bezplatná jen první hodina.

Na přeřazení zóny do jiné formy regulace se však musí dohodnout politici ve vedení Brna. Požadavky z Brna-střed na změny byly už v minulosti několikrát neúspěšné, přestože brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) úpravu nikdy neodmítal.

Nevylučuje proto nic ani u regulace v Masarykově čtvrti. „Žádné diskusi se nebráním, ale od Brna-střed jsem neobdržel žádný oficiální požadavek. Neříkám, že se některá oblast nemůže změnit z noční regulace na celodenní,“ prohlásil.

Městská část Brno-střed teď vyčkává na studii, kterou nechal zpracovat odbor dopravy brněnského magistrátu. Právě průzkum přímo v terénu má říci, jak moc a kde je situace kritická a jak by se mělo dále postupovat. Studie by měla být hotová na přelomu června a července, poté se dostane na jednání dopravní komise Brna-střed i vedení městské části.

Pokud se politici shodnou na nutnosti co nejrychlejšího zavedení rezidentního parkování, nebude jim ovšem zbývat nic jiného než apelovat na magistrátní politiky, aby se jejich požadavkem zabývali.