Brno opět rozšíří modré zóny, stání zpoplatní v dalších ulicích Žabovřesk

Od pondělí 11. října začne regulace parkování pomocí modrých pruhů platit v dalších ulicích městské části Žabovřesky.

Konkrétně se jedná o oblast vymezenou ulicemi Žabovřeská, Hradecká, Královopolská a Kroftova a pak také řekou Svratkou. Žabovřesky budou po tomto rozšíření téměř celé pomalované modrými pruhy. Jediným nedotčeným územím bude část města pod Palackého vrchem.

Nové ulice s modrými pruhy budou spadat do takzvané zóny C, to znamená, že bude regulace platná pouze v noci v pracovní dnech, respektive od 17 hodin vpodvečer do 6 hodin do rána.

V těchto hodinách bude muset řidič, který nemá trvalé bydliště v Brně, platit 20 korun za každou hodinu stání s tím, že prvních 60 minut je zdarma. Kdo v ulicích bydlí, musí mít vyřízenou možnost parkování pro rezidenty za roční sazbu 200 korun.

Přes den ale žádná regulace neplatí, takže i mimobrněnští můžou v ulicích bez jakéhokoliv poplatku zaparkovat. O víkendu a ve svátky neplatí regulace ani v noci.

Říjnové rozšíření rezidentního parkování v Brně je předposledním etapou v letošním roce. Na 8. listopadu je ještě v plánu zavedení modrých zón v části Králova Pole od Slovanského náměstí na sever. V příštím roce pak čeká zavedení regulace městskou část Brno-sever.