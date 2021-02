Rozšiřování modrých zón v Brně se zaseklo, politici se přou o termíny

„Důvodem je, že městská část Brno-sever původně chtěla regulaci parkování zavést ve všech oblastech zároveň, jenže to není technicky možné. Ještě o tom budeme jednat,“ sdělil brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Diskusi na jednání vyvolal hlavně náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL), který je zároveň jedním z radních na Brně-sever. Z požadavku, aby vše odstartovalo ve stejný čas, podle něj už tamní politici ustoupili.

„Chceme však, aby nebyly dlouhé proluky mezi zaváděním rezidentního parkování v jednotlivých oblastech, tedy že první bude na jaře a poslední až někdy v listopadu,“ vyjádřil se náměstek. Kratochvíl připustil, že se mohou termíny o nějaký týden ještě posunout.

Brno-sever má přitom přijít na řadu v regulaci až příští rok, diskuse o zavedení tamních modrých zón ale blokují i stávající termín, kde také proti datům z minulého podzimu nastaly menší změny.

Už v dubnu by se modré čáry měly podle nového návrhu objevit na dvou ulicích v Černovicích. S dalšími musí počítat obyvatelé Žabovřesk a Králova Pole. V prvních dvou oblastech ohraničených ulicemi Minská a Žabovřeský se tak stane na konci června, v dalších dvou sousedících pak na podzim. V srpnu se dočkají zón lidé v Králově Poli kolem ulice Dobrovského a Sportovní až ke královopolskému nádraží, v listopadu dojde na okolí Slovanského náměstí.

Ve všech těchto případech spadají ulice do zóny C, kde je parkování regulované jen přes noc. Do magistrátem takto nastaveného systému patří i Masarykova čtvrť v Brně-střed, která ale nadále zůstává bez regulace. Místní tady totiž nemají problém s parkováním aut mimobrněnských v noci, ale právě přes den, kdy by modré zóny stejně neplatily.