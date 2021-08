Brno opět rozšiřuje parkovací zóny, na modro se barví Královo Pole

Jelikož se v obou případech jedná o zónu C, která je nejmírnější, bude zde regulace platit pouze v pracovních dnech od 17 hodin do šesté hodiny ráno. Přes den může v ulicích parkovat kdokoliv bez jakéhokoliv poplatku, v noci je pro nerezidenty první hodina zdarma, každá další za dvacet korun.

Na parkovací platební automaty v „céčkové“ zóně ale lidé nenarazí. Řidiči najdou jen informační letáčky a svislé značení.



„Parkování v zóně C jsme chtěli umožnit všem držitelům parkovacího oprávnění, tedy nejen rezidentního, ale i návštěvnického, což nebývá v jiných městech obvyklé. Nicméně pořízení, provoz a údržba parkovacích automatů jsou velmi drahé a v zóně C by jejich instalace nebyla efektivní v poměru k vynaloženým nákladům,“ vysvětluje speciání web.

A protože se v těchto oblastech platí jen přes noc, nepředpokládá se, že by byla vytíženost velká. „Parkovací automaty jsou jen v zóně B, v zóně C lze platit pomocí mobilní aplikace aplikace, online parkovacího automatu nebo SMS,“ informuje web.

Letos se plánují ještě dvě další fáze rozšíření modrých pruhů. Opět se bude jednat o Královo Pole a také sousední Žabovřesky, které pak budou mít kompletně parkování jen za poplatek.

V příštím roce se pak chystá rozšíření modrých zón na Brno-sever.