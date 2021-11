Letos poslední modré zóny. Brno reguluje parkování i na severu Králova Pole

Rezidentní parkování se dnešním dnem rozšířilo do oblasti Berkova. Je ohraničena ulicemi Riegrova, Hradecká a Slovanským náměstím. Ze severu končí před halou na Vodově ulici. Další ulice jižně od oblasti už v systému modrých zón fungují.

Těsně se tak parkování za poplatek vyhnou fanoušci mířící za fotbalem na stadion na Srbské nebo návštěvníci Technického muzea parkující poblíž.

Nové ulice s modrými pruhy budou spadat do takzvané zóny C, to znamená, že bude regulace platná pouze v noci v pracovní dnech, respektive od 17 hodin vpodvečer do 6 hodin do rána.



V těchto hodinách bude muset řidič, který nemá trvalé bydliště v Brně, platit 20 korun za každou hodinu stání s tím, že prvních 60 minut je zdarma. Kdo v ulicích bydlí, musí mít vyřízenou možnost parkování pro rezidenty za roční sazbu 200 korun.

Přes den ale žádná regulace neplatí, takže i mimobrněnští můžou v ulicích bez jakéhokoliv poplatku zaparkovat. O víkendu a ve svátky neplatí regulace ani v noci.

Listopadové rozšíření rezidentního parkování v Brně je poslední etapou v letošním roce. V příštím roce pak čeká zavedení regulace hned šest oblastí, především v městské části Brno-sever.