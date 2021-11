Brněnská studentka navrhla vyhledávač parkování, volná místa najde radar

Studentka fakulty informačních technologií ve své bakalářské práci vymyslela algoritmus, díky kterému řidiči volná parkovací místa ve svém okolí najdou pomocí radaru.

„Od vedoucího jsem dostala speciální radar, se kterým jsem na začátku jen zkoušela chodit po bytě, abych přišla na to, jak funguje,“ popisuje Rafajová, která díky své práci úspěšně dokončila studium.

Poté, co vytvořila algoritmus, se vydala do ulic sbírat data. „Radarový modul jsem si připevnila na auto a projížděla ulicemi. Radar vysílá vlnový signál a ten se odráží od objektů v okolí a je přijímán zpět,“ vysvětluje.

Program hledá volná místa a když je najde, napíše uživateli jejich GPS souřadnice. Místa nachází s dobrou přesností, aby však program fungoval bezchybně, je potřeba ho doladit. „Zatím moc nerozezná kolmá parkovací místa od podélných. Také ještě dokonale neodliší zeleň od parkovacího místa,“ přiznává studentka.

Vyřešit nedostatky by podle ní mohlo propojení s mapovým podkladem anebo s kamerovým systémem. Informace z okolí by se spojily, aby bylo jasné, že se jedná o požadovaný typ parkovacího místa.

Mladá technička by si přála, aby její program našel využití. Spolupráci však zatím s nikým navazovat nehodlá, nejdříve ho musí dopracovat. Její vize je taková, že by si řidiči pomáhali navzájem.

„Jeden by projel a svým radarem či parkovacím asistentem by nasnímal okolí, informace by se poslala do centrálního střediska a ostatním řidičům by to bylo poskytnuto například v rámci mobilní aplikace, kde by se jim zobrazovala volná místa,“ objasňuje.