Kolotoč pro auta na štítu domu vyřeší parkování u roky nezkolaudovaných bytů

Parkovací věž, autokolotoč, páternosterparkoviště, ale také třeba monstrum. Pro novinku, která se v posledních dnech objevila na jednom z domů v Nachové ulici, už lidé z brněnských Řečkovic vymysleli řadu přezdívek.

Nicméně ať už jí říkají jakkoli, tato v Česku raritní „vychytávka“ zajistí obyvatelům bytového komplexu Duhová Pole parkování, protože míst, kde by mohli nechat svá auta, je kriticky málo.



Zároveň vyřeší poslední podmínku léta odkládané kolaudace tamních domů. A dopíše tak tečku v kontroverzním a táhlém příběhu, který v mnohém připomíná kauzu H-System – nejznámější český developerský projekt, který zkrachoval a zasáhl do života tisícovky lidí.



Po peripetiích s předchozím vlastníkem nyní řečkovické novostavby patří firmě Kukly II, která si netradiční řešení parkování objednala u společnosti Reko.



„Snažili jsme se vyřešit parkování na ploše, ale nebyli jsme schopni nalézt vhodné pozemky, ať už z důvodů majetkových, či technických,“ zdůvodňuje jednatel Pavel Knapec, který je zároveň členem představenstva stavební firmy Reko.

Rotační parkovací systém tvoří dvě věže. V každé z nich zaparkuje šestnáct aut. K zařízení přibude zastřešení, konstrukci opláští panely pohlcující hluk a vjezd ve spodní části opatří běžná garážová vrata.

„Jako na vídeňském předměstí“

„Řidič přivolá svoje parkovací místo, z nejvzdálenějšího bodu paleta přijede do osmdesáti sekund. Pak se otevřou vrata, řidič najede dovnitř, vystoupí a zavře garážová vrata. Jedná se o uzavřený, zabezpečený systém,“ vysvětluje Knapec.

Podle něj jsou parkovací věže běžné v zahraničí už desítky let, v Česku se však jedná o jednu z prvních vlaštovek, což potvrzuje i Veronika Valentová z brněnského Centra dopravního výzkumu.

„Přestože řešení u nás nabízí několik firem, mnoho instalací skutečně není. S parkováním v nich mohou mít potíže některé modely vozů, protože nemusí vyhovovat rozměrům. Výhodou je samozřejmě úspora místa, musí však být možné zajistit dostatečné základy. Někde pak může být problém z pohledu umístění inženýrských sítí,“ hodnotí Valentová.

O podobném řešení parkovaní uvažuje i vedení některých měst, například Karviná nebo Česká Třebová. Zatím však k realizaci nedošlo.

Cena za užívání není podle Knapce ještě stanovená. Například firma Parking Towers, která se výstavbou podobných parkovacích systémů zabývá, nabízí jedno místo za čtvrt milionu korun bez DPH. Při životnosti 45 let je tak možné odhadnout náklady na jediné stání na asi 500 korun za měsíc.

O novince se v Řečkovicích čile diskutuje. Místostarosta René Černý (ANO) však podotýká, že stěžejní je notná úleva pro místní. „Nedostatek parkovacích míst vyřešili po svém. Já jsem podobné zařízení viděl jen na předměstí Vídně. A teď u nás,“ usmívá se Černý.

Kolaudace po čtrnácti letech?

Celý projekt má být hotový v březnu. „Tohle je způsob, jak se vypořádat s nedostatky, které jsme zdědili po původním majiteli. Domy jsme koupili v pokročilém stadiu výstavby a s notným deficitem parkovacích míst,“ upozorňuje Knapec.

Netradiční parkoviště tak přinese obyvatelům Duhových Polí takřka „nečekaný bonus“ v podobě kolaudace domů, k níž dojde po dlouhých čtrnácti letech od zahájení stavebních prací.

„Podmínkou je právě i dostatečné parkoviště. Na každou bytovou jednotku připadá jedno místo, což nebylo dodrženo. Samozřejmě je důležité, aby měl dům střechu, ale pro lidi jsou podstatné i praktické věci okolo. Tehdejší developer vůbec neměl začít stavět. Bydlet v nezkolaudovaném? Málokdo si dokáže představit, co za problémy to lidem, kteří si byty zakoupili, přineslo. Firma měla nejdříve udělat prověřovací studii na možnosti parkovacích ploch,“ kritizuje místostarosta Černý s tím, že domy jsou v soukromém vlastnictví a městská část do stavby zasahovat nemůže.

S výstavbou začal v roce 2007 Rastislav Růžička. Projekt však nedokončil, svoji firmu Residence Brno poslal do insolvence a o deset let později stanul dokonce před soudem, který ho v říjnu 2018 poslal na pět let za mříže.

Přišli o peníze i slíbené byty

Růžička si totiž od důvěřivých kupců nechal naposílat miliony korun jako zálohu na byty na svůj soukromý účet. Peníze ale využíval k jiným účelům. Před dokončením kolaudace firma zkrachovala, sedm desítek poškozených přišlo o peníze i slíbené byty.

Podobné problémy nový vlastník odmítá. „Všichni klienti kupní částku uloží k notáři nebo na svěřenecký účet banky a nám bude vyplacena až po zápisu jejich vlastnictví do katastru nemovitostí. Nemůže se tak stát, že by o svůj majetek přišli,“ ujišťuje Knapec.

Růžička čelil ještě dalšímu obvinění, a to z úvěrového podvodu. Podle obžaloby v roce 2007 s jednatelkou společnosti Mintom Ludmilou Tomaštíkovou uzavřeli smlouvu na zhotovení devíti domů s celkem 230 byty na 345 milionů korun.

Tu však před bankou zatajili a předložili jí jinou, s částkou o 61 milionů nižší. Díky tomu Residence Brno získala na výstavbu úvěr 230 milionů, který by jinak nedostala. Soud však v tomto případě oba zprostil viny kvůli promlčení trestného činu.