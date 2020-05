Silný básník, který sotva chodil. Mikulášek psal bouřlivě a rozervaně

Oldřich Mikulášek Jeden z nejvýznamnějších básníků spojených s Brnem se narodil 26. května 1910 v Přerově.

Po několika dělnických profesích začal v roce 1933 pracovat v Československém rozhlasu a od roku 1937 byl redaktorem Lidových novin, po válce Rovnosti a Svobodných novin, přejmenovaných pak na Lidové noviny. Po krátkém návratu do rozhlasu působil až do roku 1964 jako redaktor významného literárně-společenského brněnského časopisu Host do domu. Pak nastoupil tvůrčí dovolenou, ale v roce 1967 se těžce zranil a následky si nesl až do konce života.

Na počátku normalizace byl komunisty zakázán, jeho práce vycházely doma jen v samizdatu. Až v roce 1980 mu režim povolil vydat některé knihy. Celkem napsal 22 sbírek.

Zemřel 13. července 1985 v Brně, je pohřbený na Ústředním hřbitově. Dvakrát se oženil, jeho syn Ondřej Mikulášek byl brněnským hercem, vnuk Jan je známým divadelním režisérem.