Před 100 lety se narodil Ludvík Kundera, přátelský intelektuál věřící v dobro

6:50 , aktualizováno 6:50

V neděli to bylo sto let, kdy se v Brně narodil básník, dramatik, prozaik, překladatel z němčiny, editor i literární historik Ludvík Kundera. A to do umělecky profilované rodiny, z níž pocházel nejen jeho strýc, hudební vědec i klavírista Ludvík Kundera, ale také bratranec, světově proslulý spisovatel Milan.