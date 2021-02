Obžalovaný šíbr Hos se tiše vrátil do ODS. Po žádné funkci netoužím, tvrdí

Pestrý život Jiřího Hose Je mu 57 let.

Původně dráhový cyklista, později vlivný brněnský podnikatel a politik v barvách ODS.

Působil v zastupitelstvu Brna i městské části Brno-sever (dosud), kde dřív zastával funkci místostarosty . Byl také jedním ze dvou zástupců brněnské buňky v celostátní výkonné radě ODS.

. Podílel se na projektech za Vaňkovkou, například na stavbě administrativního centra Trinity.

Do roku 2017 byl spolumajitelem firmy BNSD , která si na 40 let pronajala budovu hlavního vlakového nádraží i s okolními pozemky.

„z účasti v organizované zločinecké skupině, ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a přijetí úplatku“. Kvůli tomu si pozastavil členství v ODS, nyní je ale zpět ve straně. Loni v listopadu ho policie začala na prosbu rodiny hledat jako pohřešovaného. Přihlásil se sám po dvou týdnech s tím, že měl vypnutý telefon a o pátrání nevěděl.