Řekli mi dopředu o výhře zakázky, tvrdí podnikatel svědčící v kauze Stoka

12:22

To, že nejspíš vyhrál zakázku na radnici Brna-střed se podnikatel dozvěděl dříve, než se to tak skutečně stalo. Vypověděl to dnes u Krajského soudu v Brně, který si ho pozval kvůli rozplétání korupční kauzy Stoka.