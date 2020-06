Centrum Brna připomíná autostrádu, změna se neustále zpožďuje

Auta stojí, kde se dá, a chodcům nejen překáží, ale dokonce je ohrožují. Jak moc, to se ukázalo minulý týden, kdy se jedna ze zaparkovaných dodávek v Masarykově ulici samovolně rozjela a přimáčkla ženu k výloze. Sklo nevydrželo tlak, vysypalo se a záchranáři museli zraněnou převézt do nemocnice.

Loni v září mluvili politici o změnách od začátku letošního roku, už v listopadu však termín odsunuli na jaro, následně slíbili červen a momentálně už mluví o září.

„Teď na jaře nás zdržela situace s koronavirem, takže se to zpozdilo, vše by mělo být hotové v červnu, ale nechci systém zavádět na prázdniny. Během nich plánujeme informační kampaň, aby vše mohlo začít fungovat od září,“ hájí se radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).



Problém s auty v centru města vznikl už za minulé koalice pod vedením hnutí ANO, která při zavádění rezidentního parkování v září před dvěma roky sloučila celé historické centrum do jedné oblasti. Díky tomu mohou teď obyvatelé třeba z Veselé nebo Jezuitské ulice volně projíždět historickým centrem, včetně náměstí Svobody.

Nové vedení Brna chce systém vrátit do původní podoby, kdy rozdělí centrum na pěší zónu a ostatní části – oblasti kolem Jezuitské, Měnínské, Veselé a ulice Bašty. Tam bude nově povolený vjezd každému, naopak do pěší zóny se už dostanou pouze rezidenti nebo ti, kteří tam skutečně bydlí nebo mají sídlo firmy či provozovny. Výjimkou v pěší zóně, kam se dostane více aut, bude Zelný trh kvůli stánkařům a lokalita u základní školy na Rašínově, kam rodiče vozí děti.

„Zdržuje se to kvůli novému dopravnímu značení, které jsme dlouho projednávali,“ vysvětlila Radka Matuszková z magistrátního odboru dopravy. Teď už ale navržené úpravy běží v nezbytném správním kolečku.

Situaci měl zlepšit i kamerový systém, jenže ani ten stále není hotový. Kamery sice na začátku minulého roku Brno nakoupilo, jenže jich bylo málo, takže na základě jejich záznamů pokuty řidičům zatím nepadají. Na vjezdech do centra místo toho denně stojí hlídky strážníků.



„Od začátku května do konce minulého týdne jsme zkontrolovali 4 814 vozidel, u zhruba tří procent jsme zjistili nepovolený vjezd. Od podzimu minulého roku, kdy jsme zintenzivnili kontroly, se situace hodně zlepšila,“ řekl mluvčí městské policie Jakub Ghanem. Auta budou strážníci hlídat minimálně do září, kdy by měly být podle Kratochvíla kamery už doplněné.

Politici by také chtěli omezit provoz tramvají

Není to však jediná regulace, která dopravu v centru Brna v budoucnu nejspíš čeká. Už loni na podzim hovořil radní pro dopravu z městské části Brno-střed Jan Mandát (za ODS), že by chtěl na letošní léto zkusit zcela vyloučit tramvaje a z Masarykovy ulice udělat pěší městskou třídu. Nakonec ale jeho nápad padl.

Studie, kterou si vedení Brna-střed zadalo u Vysokého učení technického (VUT), totiž jasně řekla, že MHD by tam měla zůstat, protože je důležitá pro obslužnost centra.

„Na druhou stranu ale doporučuje snížit četnost spojů,“ doplnil Mandát. Což je podle něj akceptovatelný kompromis. Dopravní podnik o tom zatím s nikým nejedná, ale radní Brna-střed nejspíš už na začátku června vyzvou vedení podniku, aby zvážil, zda je reálné snížit počet spojů.

S omezením tramvají by neměla problém ani bývalá místostarostka pro dopravu na Brně-střed Jasna Flamiková (Zelení). „Dovedu si představit, že by čtyřka jezdila přes náměstí Svobody jednou za deset minut, a ne každých pět minut, ale to musí říct dopravní podnik,“ řekla současná opoziční zastupitelka a členka dopravní komise.

Pokud by ale měla část tramvají jezdit jinudy, může to být ve skutečnosti problém, protože Husova či Rooseveltova ulice, kudy lze centrum objet, jsou už dnes velmi vytížené a další soupravy by pravděpodobně způsobily zpoždění dalších spojů.

Experti VUT také radí Brnu, aby se zabývalo elektrokoloběžkami, které od loňského léta po městě rozmístila firma Yoyoway a lidé si je mohou půjčovat. Problém je s tím, kde je lidé odstavují. Brno už proto chystá více stojanů na kola, v nichž by se parkovaly i koloběžky.