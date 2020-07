Koordinace oprav silnic v Brně pořád vázne, navzdory slibům politiků

Před volbami v roce 2018 občanští demokraté se spolkem „Brno autem“ vyčítali tehdejší koalici v čele s hnutím ANO, že nezvládá koordinaci staveb, kvůli čemuž doprava ve městě kolabuje. Po necelých dvou letech, kdy je za dopravu v Brně zodpovědná právě ODS, je však situace podle řidičů totožná.



„Není to vůbec koordinované, podle mě to ani nejde. Těch oprav je tolik, že je to snad dokonce ještě horší než v minulosti,“ míní brněnský taxikář Radek Kolář.

Problémy se stupňují především v posledních dvou týdnech na městském okruhu kolem nádraží na Zvonařce. Čtyřproudá silnice totiž není rozkopaná jen u autobusového terminálu, ale hned na několika místech od Dornychu až po Křížovou ulici.

Navíc se opravují i okolní ulice – Nové sady, Uhelná či Úzká, tedy potenciální objízdné trasy pro řidiče, kteří se tak ocitají v pasti.



Koordinace dopravních staveb v Brně tedy stále nefunguje, přestože už na začátku minulého roku byla zřízena skupina, jejímž úkolem mělo být právě kolizím uzavírek v sousedních ulicích předcházet. Vedení města proto dokonce zřídilo pozici hlavní koordinátorky, kterou zastává Vlasta Jágerová.

„Osobně si myslím, že bylo správné umístit všechny práce zároveň do období prázdnin. Během nich se téměř vše opraví a se začátkem školního roku se bude jezdit podstatně lépe – tak, jak jsou lidé zvyklí, když uzavírky nejsou,“ tvrdí Jágerová.

Pokud by se pracovalo postupně, mohly by se podle ní jednotlivé stavby protáhnout i na tři roky. Tak dlouho by mohla trvat třeba oprava Poříčí, kde pracují teplárny, vodárny i Ředitelství silnic a dálnic.

„Naší prací není posuzovat, co je nezbytné udělat. Když ale vlastník sítí nebo komunikace řekne, že potřebuje něco opravit, musíme hledat cestu, jak to provést co nejlépe,“ přibližuje Jágerová.

Koronavirus drží lidi ve městě, hledá vysvětlení radní

Obří stavba na Dornychu a Plotní, jejíž součástí je přeložka tramvajové trati, se v uplynulých dnech dostala do další fáze. Kolem autobusového nádraží, které se k tomu všemu také opravuje, je od tohoto týdne silnice zúžená na jeden pruh každým směrem. Doprava už byla do takového hrdla krátce svedená i loni, tentokrát však bude omezení delší.

„Toto zúžení potrvá až do konce celé stavby, tedy do srpna příštího roku. Stavební firma nám řekla, že to bude potřebovat,“ sděluje Jágerová nepříznivou zprávu.

Podle brněnského radního pro dopravu Petra Kratochvíla (ODS) nastala u Plotní mimořádná situace tím, že stavba zasahuje i do dalších ulic. Podle něj navíc Brňané kvůli epidemii koronaviru neopouštějí o prázdninách město tak často jako dřív, takže se nevyprázdnilo tak, jak by se dalo předpokládat.

„V minulosti v Brně klesla o prázdninách doprava o polovinu, teď se ale provoz snížil jen asi o deset procent. Nechci říct, že frekvence řidičů je tou hlavní příčinou, ale i kvůli vyššímu provozu nastaly tyto komplikace,“ nabízí Kratochvíl vysvětlení neutěšené situace v ulicích.

Hájí se, že udělal maximum i pro chodce, kterým byl kvůli další opravě zrušen frekventovaný přechod mezi Vaňkovkou a Teskem u vlakového nádraží. „Hledal jsem nové trasy, přidávalo se značení,“ vyjmenovává Kratochvíl.

Hollan: Už to nemůžou svést na nás

Právě uzavírání přechodů a nedostatečné značení jiných tras kritizuje brněnský exnáměstek pro dopravu za Žít Brno Matěj Hollan. „Na chodce se úplně kašle. U krajského úřadu na Veveří jsou zrušené přechody, ale pěší, zvlášť handicapovaný, aby si poradil sám,“ vytýká Hollan.

Podle něj zmiňovaná koordinace nefunguje. Rozhodně ne lépe než za minulé koalice, které byl součástí a kde ji měl na starosti především investiční náměstek Richard Mrázek z hnutí ANO. „To jen ODS to v kampani účelově házela na mě,“ podotýká Hollan. „Teď už se těžko můžou vymluvit na nás,“ naráží Hollan na dřívější argumenty, že současné uzavírky jsou důsledkem akcí rozjetých v minulosti.

Nynější radní Kratochvíl s tím, že situace je stejně špatná jako dřív, nesouhlasí. „Kdyby funkce koordinátora nebyla, možná bychom na tom byli i hůře,“ tvrdí Kratochvíl s tím, že se řadě omezení podařilo zabránit, jen to není vidět, když se stavby neprovádí.

„Nikdo nevidí, že jsme opravili Merhautovu za dva a půl měsíce, ani nikdo neocení, že stejně rychle bude hotová rekonstrukce Veveří,“ jmenuje pozitivní příklady.

Mezi velké kritiky minulého vedení města patřil Jan Mandát, šéf spolku Brno autem a dnes radní pro dopravu v městské části Brno-střed za ODS. „Slib jsme splnili, protože byl vytvořen koordinační výbor,“ oznamuje. Vzhledem k reálné situaci však řidičům mohou tato slova připadat spíš jako nepovedený vtip.