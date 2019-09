Střed Brna už nebude magistrálou, zásobování se omezí jen na ráno

Situace, kdy lidé na náměstí Svobody uskakují před auty, která si tudy krátí cestu, by se od ledna 2020 měla změnit. Radní ve středu schválili novou koncepci vjezdů do historického jádra Brna.

Změny byly podle primátorky Markéty Vaňkové (ODS) nutné. „Na jedné straně je potřeba nastavit pravidla tak, aby byly bez problémů zajištěny služby a aby se lidé dostali k institucím sídlícím v samotném centru. Na straně druhé je třeba mít na zřeteli bezpečnost chodců a dalších účastníků provozu,“ uvedla.

Historické centrum bude nově rozdělené na dva typy oblastí – na pěší zóny a ostatní. Pěší zóny radní rozšířili o Zelný trh, Jakubské náměstí a Rašínovu a vjezd do nich bude regulovaný 24 hodin denně.

V režimu ostatních zón budou nově fungovat například ulice Jezuitská, Měnínská, Bašty a Veselá, kde vjezd nebude regulovaný vůbec a omezení se budou týkat pouze parkování.

Nadále budou do pěších zón moci jet bez omezení rezidenti, tedy lidé, kteří v nich bydlí, a abonenti – to jsou podnikatelé, kteří tu mají provozovnu nebo vlastní v oblasti nemovitost.

Pokud sem budou chtít zajet stěhováci či opraváři, musejí mít důvod doložený rezidentem nebo abonentem, taxíky mohou do oblasti pouze s povolením vjezdu a parkování stejně jako dnes.

Největší novinkou je to, že zásobování, které je dnes povolené od 6 do 9 hodin a od 18 do 22 hodin, bude omezené jen na ranní hodiny od 6 do 10.30.

„Město začíná ožívat před polednem, otevírají zahrádky a lidé sem chodí na obědy. A další doba, kdy Brňané vyrážejí do ulic, je podvečer. Jakubské náměstí je plné. Není dobré, aby se tam motaly dodávky se zásobováním,“ zdůvodnil radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Ne všichni jsou ale z novinky nadšení. „Ne každý otevírá v šest ráno. My třeba až v 11 hodin, takže to bude znamenat, že budeme muset chodit dříve do práce, protože dnes zásobujeme spíš v pozdním odpoledni,“ konstatuje například provozní z Radegast Sportbaru na náměstí Svobody Monika Mecová.

Změny od ledna Pěší zóny zásobování jen od 6 do 10.30

rozšíření o Rašínovu, Jakubské náměstí a Zelný trh

omezení vjezdu 24 hodin denně, zavedení dropzón Ostatní oblasti centra Jezuitská, Měnínská, Bašty a Veselá budou průjezdné, ale parkovat tu budou jen rezidenti a abonenti.

Podle ní už teď mají zásobovači problém s tím, aby projeli. „Když se budou muset vejít do čtyř a půl hodiny, bude to potíž,“ dodala.

Dodávky zboží spíše vpodvečer preferují i v podniku Štatl. „Dopoledne se chystají meníčka a bude problém vyřizovat u toho ještě zásobování,“ domnívá se provozní restaurace Lucie Nováková.

Podle Kratochvíla je dopolední čas dostatečný, a pokud budou chtít akutně něco doplnit, mohou použít další lednovou novinku – takzvanou dropzónu. „Jsou to menší obrátková stání, na kterých bude možné parkovat za použití parkovacího kotouče 30 nebo 60 minut. Mají sloužit právě k tomu, když někdo něco potřebuje rychle přivézt či zařídit na úřadě nebo dovézt dítě do školy,“ poznamenal Kratochvíl.

Dodržování nových pravidel pohlídají kamery na 22 stanovištích. Magistrát bude také prověřovat již vydaná povolení a zvažovat, zda je udělí znovu.

Nový systém modrých zón začne platit na konci září

Na to, aby se s novinkami lidé seznámili, mají ještě tři měsíce. Už od konce září ale přijdou změny v platbách, a to v místě, kde je rezidentní parkování už dnes zavedené. V této oblasti bude parkování regulováno 24 hodin denně. Bez omezení zde mohou parkovat pouze rezidenti a abonenti.

V místech určených pro návštěvníky bude hodina stání za 40 korun. Jednou denně bude možné zde zaparkovat na prvních 30 minut zdarma. Nově si budou moci lidé koupit dlouhodobé předplatné do ulic kolem historického centra – Grohova, Antonínská a Kpt. Jaroše od 6 do 17 hodin.

O další místa se rozšíří rezidentní parkování v polovině listopadu. Už v pondělí 23. září však na nich začnou silničáři malovat značky.

Od loňského září jezdí do pěší zóny na náměstí Svobody více aut než dříve