Na jižní Moravu se sjíždějí filmaři. Mimo jiné i režisér Mostu

Tři děti vybíhají z kláštera augustiniánského opatství, mezi nimi je i Theo Schaefer, kterého diváci znají jako Tomáše ze seriálu Kukačky. Je krásné počasí, přesto najednou začíná pršet. Tak vypadá jedna ze scén nového seriálu Tajemství pana M., který se právě natáčí v Brně a přiblíží dětem Johanna Gregora Mendela jako zakladatele genetiky i zájemce o včelařství, astronomii a meteorologii. V hlavní roli Pavel Kříž.



„Mendelův příběh je jedinečný. Fascinace dávnými pokusy a jejich propojování se současnými možnostmi děti inspiruje. Zároveň v nich buduje pozitivní vztah k vědě,“ říká autor scénáře a režisér osmidílného seriálu Pavel Šimák.

Nenatáčí se jen v Brně, ale také v zahradě v Oslavanech nebo ve škole ve Šlapanicích. A filmaři už vyhlížejí další lokace, které v následujících měsících obsadí se svými štáby. Jižní Morava láká i zahraniční produkce.

Místní barokní zámky si pro podzimní natáčení vyhlédli autoři celovečerního americko-britského filmu Chevalier. „Jedná se o velký zahraniční projekt, který má divácký i festivalový potenciál na mezinárodním trhu, což představuje pro město i kraj důležitou možnost propagace,“ vyzdvihuje Ivana Košuličová z Filmové kanceláře Brno, jež štábům pomáhá najít vhodné lokace.

Příběh hudebního skladatele, šermíře a prvního uznávaného dirigenta černé pleti Chevaliera de Saint-Georges, jemuž se přezdívá Černý Mozart, zavede diváky do 18. století a období královny Marie Antoinetty. V hlavní roli se představí Kelvin Harrison Jr.

Podle Košuličové štáb režiséra a producenta Stephena Williamse stráví v regionu velkou část natáčení Chevaliera, dva až tři týdny, což znamená významný příjem pro místní ekonomiku a služby nejen za pronájmy lokací, ale také ubytování, stravování i výpomoci. „Díky vstřícné spolupráci servisní produkce s Filmovou kanceláří budou mít možnost na projektu spolupracovat i místní filmoví profesionálové a studenti,“ dodala. Film patří k desítce projektů, mezi něž v aktuální výzvě Jihomoravský filmový nadační fond rozdělí téměř devět milionů korun.

Po Mostu bude Prušinovský natáčet v Brně

Pro svůj nový seriál si Brno vyhlédl režisér kultovního seriálu Most!, Trpaslík nebo Okresní přebor Jan Prušinovský, jehož nejnovější film Chyby právě promítají v kinech.

„Zatím jsme ve fázi příprav. Stejně tak jako v případě Mostu i v tomto seriálu bude tentokrát jihomoravská metropole hrát jednu z hlavních rolí. Česká televize v regionech natáčí ráda a často, a to nejen kvůli zajímavým lokacím, ale právě díky specifičnosti krajů, které se stávají rovnocenným partnerem hercům nebo autentickým dějištěm událostí,“ prozradil pro MF DNES producent Michal Reitler s tím, že na další podrobnosti je ještě brzy.

Dalším seriálem natáčeným v Brně bude osmidílný komediální snímek z prostředí ochotnického divadla Amatéři z Kingsfieldu v režii Roberta Vrby. V příběhu sebevědomého režiséra podřadných amatérských filmů, který se s partou ochotníků rozhodne nazkoušet autorský muzikál, si zahrají Michal Isteník, Erika Stárková, Cyril Drozda, Robert Mikluš, Marie Ludvíková, Sára Venclovská, Magdalena Tkačíková, Aleš Slanina a Martin Siničák.

V komnatách lednického zámku, na Sirotčím hrádku, v klášteře v Rajhradě nebo na Pohansku budou na podzim vznikat záběry pohádky Jana Budaře Princ Mamánek. Sám se také ujme hlavní role prince, jenž je silně závislý na své matce, kterou měla ztvárnit nedávno zesnulá Libuše Šafránková. Natáčení totiž Budař původně avizoval už před čtyřmi lety. Herecké obsazení slibuje jména jako Jana Nagyová (představitelka legendární Arabely), Martin Huba, Emília Vašáryová, Boleslav Polívka, Ondřej Vetchý a Veronika Khek Kubařová.

„Iniciace, odvaha, podpora muže mužem, to jsou témata, která jsou stále aktuální a v pohádkovém zpracování můžou být inspirací nejen pro nové generace dětí, ale i pro dospělé,“ popsal Budař ve svém tvůrčím záměru, proč chce pohádku natočit. Rodinný film Světýlka vezme diváky zpět do 90. let a dá jim nahlédnout do jednoho letního dne a příběhu šestileté Amálky a jejích nejbližších. Podle režisérky Beaty Parkanové budou Světýlka silným filmem o křehkých jemnostech, o základních vtazích a potřebách člověka a také o rodině.

Mladá dívka je hlavní hrdinkou i dalšího snímku. Krátký studentský film Ledová trhlina ukáže lední hokej pohledem patnáctileté Alex, která je jedinou holkou v klučičím hokejovém týmu.

A prostor na jihu Moravy mají i dokumenty. Celovečerní časosběrný dokumentární film Andělé s jedním křídlem se v okolí vodní nádrže Nové Mlýny natáčí od června do prosince příštího roku. Vypráví příběh mladých lidí, kteří se léčí ze závislosti prostřednictvím pracovní terapie. Do světa grafického designu pak zavede diváky sedmidílný dokumentární seriál Identita – sedm příběhů českého grafického designu.