Covid filmaře nezahnal. Na jihu Moravy vzniká teď rovnou několik snímků

Historický velkofilm s Vojtou Dykem, sitkom oblíbeného brněnského herce Michala Isteníka, temný dokument i vánoční příběh. Na tom všem poslední týdny pracovaly a pracují filmové štáby v Brně a okolí.

„Brno a jižní Morava mají oproti řadě jiných regionů výhodu systematické finanční podpory audiovize prostřednictvím Jihomoravského filmového fondu. Producenti podpořených projektů, kteří plánovali natáčení na letošní podzim, se museli na konci září definitivně rozhodnout, jestli projekt odloží, nebo ho realizují navzdory obrovsky složité situaci, kterou opatření a epidemie do výroby filmů vnáší. Filmaři, kteří teď natáčejí u nás v regionu, to naštěstí nevzdali a rozhodli se točit. Jsme za to rádi a snažíme se jim co nejvíce pomoct,“ říká Ivana Košuličová z Filmové kanceláře Brno.



Brno a Jihomoravský kraj prostřednictvím Jihomoravského filmového fondu letos rozdělili na výrobu filmových počinů 8,8 milionu korun. Díky tomu se podařilo do regionu přitáhnout řadu zajímavých projektů. Na filmovém plátně či televizní obrazovce se jejich prostřednictvím dočká propagace řada lokací nejen z Brna, ale z celé jižní Moravy.



Jako vůbec první uvidí lidé v premiéře snímek Tvůj Jan, inspirovaný osudem a texty básníka Jana Zahradníčka, jehož život provázela směsice tragédie a naděje, od úrazu v raném mládí až po 50. léta, kdy byl vězněn v brněnské káznici. Filmová adaptace divadelní hry je součástí projektu Káznice LIVE a bude k vidění na Facebooku už v pátek 17. prosince.



Káznice LIVE vznikla na jaře letošního roku jako reakce na koronavirovou krizi. Živé umění se tak přesunulo na internet a bývalá káznice na Cejlu se stala místem, odkud bylo možné kvalitně vysílat. „Původní inscenace Tvůj Jan je čistě divadelní kus a je specifický v tom, že vychází z reálných dopisů, které si Jan Zahradníček psal se svou ženou, když byl vězněný,“ vysvětluje režisér Jan Hubáček.

Bučovický zámek se představí po boku Benátek

Na premiéry dalších děl, jež vznikla na jihu Moravy v průběhu posledních tří měsíců, si budou muset diváci ještě počkat. Vůbec nejnákladnějším projektem je patrně celovečerní hraný koprodukční film Il Boemo, který se v říjnu točil na zámku v Bučovicích a v brněnském Mahenově divadle.

Ty se tak zařadily na seznam lokací pro tento film například vedle italských Benátek či okolí jezera Lago di Garda. Hlavní roli ve snímku o osudech Josefa Myslivečka, jednoho z nejvyhledávanějších hudebních skladatelů druhé poloviny 18. století, si zahrál Vojtěch Dyk. Premiéru má mít 21. října 2021.

Jak komplikované letos filmování je, se ukazuje právě na tomto díle. Zatímco říjnové natáčení na jihu Moravy proběhlo ještě bez problémů, hned na následující lokaci – Plasy na Plzeňsku – ho koronavirus překazil. „Natáčení už bylo přeloženo několikrát, i proto, že měli nějaké herce v karanténě,“ potvrdil předseda Regionální filmové kanceláře Plzeňského kraje Petr Veruněk.

Podle Kafky natáčí snímek o španělské chřipce

Pestrost žánrů, které Jihomoravský filmový fond letos podpořil, je obrovská. V listopadu se například točil první díl sitkomu (V)egálie v režii držitele Thálie, brněnského herce Michala Isteníka, jenž si ve snímku také zahraje, spolu s Jakubem Uličníkem, Lucií Bergerovou, Petrou Lorencovou a dalšími.

Vedle toho vznikl v Brně i televizní dokument Španělská chřipka režiséra Pavla Šimáka. Příběh pandemie, která zasáhla svět, je vyprávěný skrze osobnost spisovatele Franze Kafky, jehož rodinu tato nemoc také postihla. Je to vůbec poprvé, co vzniká snímek mapující španělskou chřipku na území tehdejšího Československa. Diváci se ho na obrazovkách dočkají příští rok na jaře.

A barvitost filmové tvorby v kraji završuje krátký animovaný film režisérky Michaely Lovecké Holubí voják. „Drama vypráví příběh doručení důležitého vzkazu poštovním holubem v dramatických podmínkách první světové války. Děj je protkaný metaforami, poukazuje na ztrátu svobody a její fatálnosti,“ popisují poselství filmu lidé z brněnské produkční společnosti Gnomon.

Filmaři se chystají na jih Moravy i příští rok

Prosinec patří natáčení celovečerního filmu Přání Ježíškovi, v němž se objeví Richard Krajčo, Jaroslav Dušek, Eva Holubová nebo Jiří Langmajer. V tutéž dobu vzniká minisérie České televize v režii Michala Blaška, která ještě nemá název a v níž se objeví jak Brno, tak Ivančice. Hraný film Shoky & Morthy: Poslední velká akce teď v Brně točí režisér Andy Fehu, tvůrce oblíbeného internetového seriálu Pěstírna či filmu Nenasytná Tiffany.

Zatímco v předchozích letech filmaři vyhledávali jižní Moravu hlavně v létě, letos jsou natáčením daleko víc nabité podzim a zima. „Některé filmy přímo potřebují zimní období jako součást svého příběhu, jako je to u romantické komedie Přání Ježíškovi, jiné využívají v regionu primárně interiérů, jako historický velkofilm Il Boemo. Důležité je i to, že zatímco kina jsou už delší dobu zavřená, natáčení možné je,“ míní Ivana Košuličová.

A filmaři z regionu nezmizí ani příští rok. Už na jaře dorazí opět štáb režiséra Michala Blaška, který bude tentokrát na Znojemsku natáčet celovečerní hraný film Oběť.