Kresbami provedl princeznu časem. Ilustrace pohádky má na svědomí student

„Musíš navštívit ucho tajemství, ústa pravdy a oči světla,“ radí postava alchymisty ve filmové pohádce Princezna ztracená v čase hlavní hrdince, jak může zlomit svou kletbu. Listuje přitom starou knihou s kresbami zobrazujícími ona tajemná místa.

Jejich autorem je Matěj Polášek z Hustopečí. Pro studenta třetího ročníku multimediálního designu na Creative Hill College ve Zlíně je to vůbec první setkání s filmem.

A právě škola ho ke spolupráci vyzvala. „Jeden z našich učitelů byl v pohádce asistentem režiséra a přišel do školy s úkolem najít někoho, kdo by byl na tu pozici vhodný,“ vysvětlil Matěj Polášek, jak pronikl do filmové branže.

Věří, že za to může hlavně styl, kterým grafiku tvoří a který sám nedokáže jednoznačně pojmenovat. „Grafika je široký pojem a já sám se nedokážu úplně zařadit,“ směje se. „Označil bych to jako takový komiksový styl,“ vysvětluje, jaký styl práce je mu nejbližší.

Jeho kresby použili filmaři nejen do alchymistovy knihy, ale také do úvodních titulků či do traileru. Zobrazil nejen sousoší, po nichž princezna putuje, ale kreslil také runy nebo postavu čarodějnice.

Na své kresby v kině číhal

„Samozřejmě ne vše se do filmu dostalo. Některé kresby jsou tam vidět třeba jen na okamžik a normální divák si toho možná ani nevšimne. Já jsem to samozřejmě vyhledával,“ směje se, že v kině na své obrázky číhal, jakmile se na plátně objevila nějaká kniha.

Původně přitom měl mít ve filmu úplně jinou úlohu. „Měl jsem dělat storyboard, tedy takový komiksový scénář, který je pro film potřeba,“ vysvětluje nadějný grafik. Náročnost na čas i vzdálenost lokací mu to ale nedovolila.

„Dal jsem ale najevo, že to beru jako super příležitost, a pokud bude možnost, budu se o prázdninách na filmu rád jakkoli podílet, klidně i zadarmo. A na začátku července se mi ozvali,“ vypráví o počátku spolupráce s týmem režiséra Petra Kubíka.

Že by se mu otevřela cesta k filmu, tomu se Matěj spíš usmívá. „Byla to příjemná zkušenost, jsem za to hodně rád. Ale realisticky si myslím, že cestu do filmové branže pár ilustrací neotvírá,“ podotýká student, který své práce vystavil také v kině v Hustopečích.