Už 25 let patří do tradičního českého pohádkového repertoáru Lotrando a Zubejda s Barborou Seidlovou, Jiřím Strachem, písněmi Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře a hláškami, které v mnohých rodinách zlidověly. Pro brněnskou herečku Seidlovou, která letos oslavila čtyřicátiny, šlo o první roli, jež jí otevřela dveře do filmového světa.