Filmaři zamíří do jeskyní i zámeckých komnat, další si rozdělí miliony

Na premiéru čeká třeba i Zátopek Zatímco řadu filmů natáčení na jižní Moravě teprve čeká, ve frontě „stojí“ celá řada těch, které vznikly během loňské roku. Od června do podzimu si diváci vychutnají šest premiér. Rodinný film Mazel a tajemství lesa, jenž se natáčel v Moravském krasu a důležitou roli v něm hraje Býčí skála, už dokončil režisér Petr Oukropec. Diváky zavede na skautský tábor a ukáže nejen zábavu v přírodě, ale odhaluje i tajemství lesů, v nichž ožívají různé bytosti. „V lese je víc živo, než si myslíme. Pokud zakopnete o kořen nebo na vás spadne šiška, není to náhoda a není to ani hravá veverka. Jsou to oni a ukazují, kdo je v lese doma,“ tvrdí Oukropec. Čerstvě hotový film, jehož premiéra je v plánu na 10. června, za sebou má už i předpremiéru na mezinárodním festivalu dětských filmů BUFF Film Festival ve švédském Malmö. „Brno a jeho blízké okolí včetně Moravského krasu je častým cílem štábů. Město nabízí zázemí pro filmovou infrastrukturu a jeho okolí zase emocionálně různorodou krajinu vhodnou pro natáčení,“ vyzdvihuje Ivana Košuličová z Filmové kanceláře Brno, která se na vzniku šesti nových snímků podílela. Nejočekávanější premiérou, kvůli covidu odloženou z loňska, pak bude 12. srpna film Zátopek v režii Davida Ondříčka. Hlavní roli ztvárnil Václav Neužil a jeho ženu Danu Martha Issová (na snímku). V Brně se točilo na stadionu za Lužánkami. „Vytvořili jsme iluzi olympijských her v Londýně 1948 a Helsinkách 1952. Musím ocenit všechny komparzisty z Brna a okolí. Když Zátopek vběhl na stadion, viděl jsem v jejich očích opravdové slzy dojetí. Na to se nedá zapomenout,“ pochvaluje si Ondříček. Zájemci se mohou těšit také na jiné žánry. V bláznivé komedii Shoky & Morthy: Poslední velká akce se dva youtubeři – Štěpán Kozub a Jakub Štáfek – snaží zachránit svou kariéru. Příběh se odehrává u Nedvědice, ale i v centru Brna před Úrazovou nemocnicí či hostelem Franz Kafka Špitál. Intimní příběh o lásce i tragickém konci vztahu přináší Marťanské lodě režiséra Jana Foukala. Z Brna se na plátně objeví třeba bývalé lázně v Zábrdovicích, palác Jalta, Kabaret Špaček, Kabinet Múz nebo areál Malá Amerika. Kulisy velkolepému historickému filmu Petra Václava Il Boemo o životě jednoho z nejvyhledávanějších hudebních skladatelů druhé půle 18. století, Josefa Myslivečka, kromě Itálie poskytlo i Mahenovo divadlo a zámek v Bučovicích. Premiéra má být v říjnu a v hlavní roli se představí Vojtěch Dyk. Konec listopadu pak bude patřit vánočnímu filmu Přání Ježíškovi s Richardem Krajčem, Evou Holubovou nebo Jiřím Langmajerem. Vedoucí brněnské filmové kanceláře upozorňuje, že ani navzdory pandemii zájem o natáčení v Brně neustává. „Což je důležité, protože filmy přinášejí městu nejen propagaci, ale mají i významný ekonomický efekt,“ uzavírá Košuličová. (zab)