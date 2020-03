S rouškami, ale bez ohledů. Brňané mířili do přírody, dostávali pokuty

„Hlavně v sobotu parkovali všude na zákazech vjezdu, kolem cest, a to přesto, že jsme omezili vjezd na parkoviště kameny jen do deseti aut. Volali jsme policii, ale asi měla moc práce a nepřijela, tak jsme to alespoň zadokumentovali a bude se to řešit dál,“ poznamenala například starostka Ochozu u Brna Eva Drochytková (bezp. STAN).

Obec se na turisty snažila nachystat už po zkušenostech z minulého víkendu, kdy na místním parkovišti stálo až padesát aut. „I tak si myslím, že přijelo lidí zhruba dvojnásobek než v běžné letní sezoně,“ doplnila starostka.

Její kolega, starosta nedaleké Rudice Roman Šebela (Sdružení pro Rudici) se snažil turisty varovat prostřednictvím cedulí, ale i tak lidé dorazili ke dvěma místním atrakcím – Rudickému propadání a do lomu Seč. Obec leží přímo na turistickém okruhu kolem Macochy.

„Napsali jsme jim, že lom je zavřený a že je rádi uvítáme, až se to přežene, ale našla se i skupinka, která si tu rozdělala oheň,“ poznamenal starosta. Pokutu za to neukáznění výletníci dostali od strážců chráněné krajinné oblasti Moravský kras.

„Kromě lomu Seč se porušení zákona týkala i Údolí Říčky, kam auta nesmějí,“ poznamenal strážce Filip Chalupka. Podle něj šlo o prohřešky, které nesouvisejí s epidemií koronaviru. „Pravdou je, že skupiny lidí bez roušek jsme neviděli. Někdy ji neměli na dálku, a když přicházeli, nasadili si ji,“ poznamenal Chalupka.

U přehrady se servírovalo pivo i kebab

Postih za to, že neměli roušku, ale pocítí desítka lidí, na něž při kontrolách narazili během víkendu brněnští strážníci. „Případy jsme postoupili do správního řízení české policii,“ uvedl mluvčí Městské policie Brno Pavel Šoba.

Davy lidí a cyklistů o víkendu zaplavily také příjezdové cesty od Líšně do Mariánského údolí, včetně parkoviště. A to i přesto, že ulice vedoucí do údolí je slepá a opravuje se. Další stovky lidí korzovaly kolem Brněnské přehrady.

Tam si lidé dokonce mohli koupit i nějaké občerstvení, pivo a limonádu do kelímku. „Dodržujte prosím rozestupy nejméně dva metry,“ upozorňoval nápis u jednoho ze stánků v přístavišti.

Otevřeno měl například i stánek s langoši nebo kebabem. Lidé se snažili konzumovat pití a jídlo stranou od ostatních. A rozestupy poctivě dodržovali i na trávě v Rakovecké zátoce.

„Místa je tu dost, jen ty zavřené záchody mi docela vadí,“ podotkla Martina Netolická, která si na přehradu vyšla se svým přítelem.

O víkendu navzdory karanténě vyrazili ven i obyvatelé Prahy: