Žonglování s míčky i driblink, domácí dětské tréninky jsou hitem karantény

Jenom týden uběhl od nástupu do karantény a profesionální cyklista Alois Kaňkovský už přemýšlel, jak v této situaci zabavit rodinu. Pak před svým domem ve Vracově na Hodonínsku nachystal koše z popelnic a naplánoval improvizovaný basketbal.

„Popelnice obouchané, fasáda baráku dobitá,“ hlásil bývalý mistr světa na dráze po skončení hry. Především byl ale rád, že bylo čemu se během dlouhého dne věnovat.

V hodně domácnostech se v této době řeší podobný problém jako u Kaňkovských: jak využít čas v karanténě? A nejen to. Jak také nahradit dětem jejich sportovní aktivity, na které byly zvyklé, ale teď není možné se jim věnovat?

„Je důležité, aby děti nezůstaly jen na mobilu, na počítači nebo u videoher. Aby se eliminoval stav, kdy nic nedělají. To je pro ně strašně škodlivé,“ říká fotbalista Filip Jícha, brankář 1. SC Znojmo.

„Dětské tělo potřebuje nejen pohyb, aby se zaměstnalo po fyzické stránce, ale potřebuje i vstřebávat informace, učit se, zdokonalovat se. Teď to nejde tréninkem na hřišti, lze se ale zaměstnat i doma – posilováním, protahováním, kreativními činnostmi. Je důležité, aby si děti vyhrály i samy,“ míní Jícha.

Každá výzva je prospěšná

S kolektivem v rámci rodinné společnosti Just4keepers momentálně Jícha připravuje videa, rozpisy tréninků a motivační cvičení, z nichž mohou mladí fotbalisté čerpat inspiraci pro domácí trénink.

Ukazuje brankářům cvičení na zpevnění těla, žonglování s míčky pro zlepšení koncentrace, představí jim i cviky na postřeh a rozvoj přemýšlení u hry.

Od prvních dní karantény je tento trend, kdy sportovci, kluby nebo národní federace vedou mladé sportovce k přípravě v bytech, na mohutném vzestupu.

Kluby nebo jednotliví trenéři svá videa rozšiřují prostřednictvím sociálních sítí. Rad, jak s dětmi sportovat v době karantény, je nespočet.

Lze tak najít návod pro hokejisty, jak pracovat s holí a míčkem, pro basketbalisty, jak zlepšovat driblink, a mnoho dalších impulzů.

Svoje cviky představují i takové kapacity jako kondiční trenér fotbalistů Zbrojovky Brno, olympijský reprezentant v brokové střelbě nebo účastník mistrovství světa motocyklů.

„Možností je i v této době dost. Všechno je o kreativitě a možná i zkušenostech,“ souhlasí baseballový trenér Arnošt Nesňal, dříve hráč a nyní kouč mnohonásobných mistrů republiky – Draků Brno.

Nesňal je schopen do bytu přenést i sport z tak velkého hřiště, jako je právě baseball. „Všechno, co jsem s dětmi dělal v tělocvičně, jsem dostal do obýváku. Jde zlepšovat práci s rukavicí, jemnou mechaniku, synchronizaci oka a ruky. Cokoliv, co se pro dítě stane výzvou, je prospěšné,“ tvrdí.

„S trochou fantazie je proveditelné všechno“

Nesňal je dokonce přesvědčen, že takový individuální trénink může mladému sportovci dát víc než kolektivní příprava v tělocvičně. „Určitě se pak dítě na hřiště nemusí vrátit hůř připravené. To se ale bavíme o dětech a individuálních činnostech, ne o dospělých profesionálních sportovcích a kolektivní souhře,“ připomíná.

Se svým osmiletým synem Aaronem dokonce trénuje chytání dlouhých odpalů do rukavice, a to tak, že mu nahazuje míček o zeď. Míček má pak nepředvídatelný odraz a nutí mladého baseballistu rychle reagovat, skákat a vykrývat prostor.

I trenér Draků patří mezi ty, kteří dávají své „bytové tréninky“ k dispozici na videu ostatním. Byl jedním z prvních, kdo to začali dělat.

„Když jsme začali trénovat doma, řekl jsem si, že to natočím. Aby i ostatní viděli, že děti nemusí jen marnit čas u televize. Všechno je s trochou fantazie proveditelné,“ tvrdí po této zkušenosti.

Jícha dodává: „Všichni teď můžou zjistit, co se dá dělat v pokoji na dvou metrech čtverečních.“

Ke sportu patří i škola

Trenéři svorně připomínají, že nařízená karanténa neznamená prázdniny nebo dovolenou u moře. Souhlasí s experty, podle nichž je důležité i „volný den“ v bytě naplánovat tak, aby měl svoji osnovu. Důležitou součástí této osnovy je i náhradní školní výuka, nelze jen celý den trénovat s míčkem či hokejkou.

„Pak také i domácí tréninky by měly mít svůj začátek a konec. Nemůžou být celodenní, aby se dítě nepřetáhlo,“ navrhuje Nesňal.

Jícha zase mladým brankářům rozeslal program na 28 dnů formovaný jako výzvu proti trenérovi, kde dětem naskakují body za jiné než sportovní aktivity, například za hodinu bez mobilu nebo čtení knihy.

„Tohle už je hodně na rodičích, aby dětem nedali úplnou volnost, ale aby je nutili do práce. Vzdělávací aktivita je potřeba,“ říká Jícha.