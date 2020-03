Po zrušení karantény zastavují v Uničově opět vlaky, hlídky se stáhly

„V návaznosti na rozhodnutí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje o ukončení karantény v oblasti Litovelska a Uničovska je od pondělí opět obnoveno zastavování vlaků v Července a Uničově,“ řekla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Stanice Červenka stojí na hlavním železničním koridoru z Olomouce do Prahy. Nádraží Uničov je na trati z Olomouce do Šumperka. Od úterý bude obnoven provoz vlaků také na regionální trati z Červenky do Litovle a Senice na Hané, která pokračuje dál do Prostějova. Kvůli uzavřeným školám nepojedou pouze tři páry školních spojů.

Uničovská radnice na svém webu upozornila, že zatím nemá potvrzeno, zda dnes ráno bude současně s obnovením provozu vlaků spuštěno zabezpečovací zařízení na železničních přejezdech. „Šoféři se musí řídit dopravním značením,“ uvedla.

Hygienici v neděli zrušili mimořádná opatření, která na dva týdny uzavřela Litovel, Uničov a dalších 19 obcí kvůli šíření koronaviru. Hlídky policie a vojenské policie se z příjezdových komunikací stáhly dnes časně ráno.

Oblast se zhruba 24 tisíci obyvateli byla uzavřena od 16. března. Lidé nemohli opustit katastrální území a striktně měli podle nařízení omezen také pohyb.

Počet potvrzených případů onemocnění COVID-19 v Olomouckém kraji v neděli vzrostl podle údajů krajské hygienické stanice o deset případů na 241 nemocných. Nadále přibylo nejvíce nemocných na Olomoucku, kde je podle hygieniků potvrzeno 190 případů.

Počet roste hlavně v Olomouci, naopak v oblasti Litovle a Uničova, kde hygienici zrušili karanténu, se údaje v neděli nezvýšily. V Litovli bylo 79 potvrzených nákaz a v Uničově 37.