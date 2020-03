Obyvatelé jižní Moravy zahájili chytrou karanténu, projekt řídí armáda

Základem chytré karantény je mapování pohybu infikovaného člověka za posledních pět dní, a to podle údajů z mobilního telefonu a platební karty. Data, jejichž získání je podmíněné souhlasem nakaženého, poslouží k sestavení mapy jeho pohybu. Hygienici pak s nemocným proberou, s kým se na různých místech potkal.



Lidem, se kterými byl nakažený v osobním kontaktu, bude nařízena krátkodobá karanténa. „Budou označeni za takzvané žluté osoby a do několika hodin přijede odběrový tým,“ vysvětlil náměstek ministra zdravotnictví a předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula.

Pokud lidé mají auto, mohou na odběr přijet sami. V případě pozitivního výsledku testu bude infikovanému nařízena běžná karanténa. Negativně testovaní lidé se budou moci vrátit do běžného režimu.

„Máme limit, který je dán třemi dny. To znamená, každý člověk by měl být v tomto systému ošetřen do tří dnů,“ uvedl Prymula na webu vlády.

Velí armáda

„Pro projekt chytré karantény armáda vyčlenila 253 vojáků a 82 kusů techniky. Do nařízení vlády navrhne navýšit počet na tři sta osob, ať máme možnost posílení v případě potřeby,“ řekl v rozhovoru pro Lidové noviny premiér Andrej Babiš (ANO). „Zájem projevil i Moravskoslezský kraj, ten by mohl následovat, možná už v průběhu tohoto týdne,“ dodal.



Velením testování chytré karantény pověřil Generální štáb Armády ČR brigádního generála Petra Procházku. Na průběh projektu bude dohlížet Roman Prymula.



Babiš také uvedl, že je podle něj důležité chytrou karanténu zavésti v Praze, kde je nakažených novým koronavirem nejvíce v zemi. Stát by se tak mohlo do Velikonoc.

V neděli premiér v České televizi řekl, že pokud projekt chytré karantény uspěje, tak Česko virus porazí. Vrchol epidemie očekává v dubnu.