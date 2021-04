Makal tvrdě, dělal chyby. Šéfové nemocnic i politici se zastávají Blatného

Blatný skončil jako šéf resortu ve středu. Brněnský dětský hematolog stál v čele ministerstva zdravotnictví od konce října loňského roku. A jeho někdejší nadřízený, ředitel Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba, míní, že dělal maximum možného.

„Celkově se situace zlepšuje. Myslím, že už všichni vidíme světlo na konci tunelu. Je to nepochybně i zásluha pana Blatného, který pracoval velmi tvrdě a s velkým nasazením. Jak jsem pozitivně hodnotil komunikaci s ministrem Vojtěchem, tak i Blatný se velmi snažil,“ hodnotí Štěrba.

Má však i menší výhrady. „Co se týče komunikace, tak učinil celou řadu dobrých kroků. Oceňuji například, že ministerstvo pravidelně jednalo s řediteli nemocnic. Na druhou stranu si nemyslím, že by se měl ministr zdravotnictví vyjadřovat k tomu, jaké obchody budou a nebudou otevřené. V tomto směru má komunikace probíhat jinak,“ vytýká Štěrba, který bude rád, když se Blatný znovu vrátí do Fakultní nemocnice Brno.

Nyní má neplacené volno, stále je však primářem oddělení dětské hematologie.

Kritičtější je k Blatnému zdejší přednosta kliniky radiologie a nukleární medicíny a zároveň opoziční poslanec za TOP 09 Vlastimil Válek. Podle něj ze začátku pokazil, co mohl.



„Za jeho ministrování se situace s covidem neustále zhoršovala. Celou dobu umírali další a další lidé, přivedl nás málem až ke kolapsu zdravotnictví. Navíc učinil několik skutečně nešťastných vyjádření, kdy během návštěvy jedné nemocnice řekl, že si za aktuální situaci může sama. Odvolal náměstky i hlavní hygieničku. Tvrdil, že je odborný ministr, což z mého pohledu nebyl,“ vyjmenovává Válek.

Kritizuje také fakt, že Blatný „rozmetal“ vědeckou radu. „Takových kroků je víc. Nicméně nepovažuji za šťastné ho odvolat nyní, když se situace obrací k lepšímu a začalo se seriózně debatovat o opatřeních. Jsem zvědav, kdo nám odprezentuje plán rozvolňování. Pan premiér asi dlouho nevyměnil žádného ministra, tak to potřeboval udělat. Zachoval se, jako by po bitvě u Kurska nejvyšší velitel odvolal generála,“ podotýká Válek.

Za vhodnou nepovažuje vládní změnu ani ředitelka městské nemocnice v Blansku Vladimíra Danihelková. Podle ní Blatný resort nevedl tak špatně, aby musel ve funkci skončit.



„Je to těžké hodnotit, nacházíme se skutečně ve velmi obtížné situaci. Upřímně? Po nástupu pana Blatného jsem žádnou pozitivní změnu neviděla, ale já u těch jednání nesedím. Byl pod obrovským politickým tlakem, což si možná na začátku ani neuvědomoval. Tak častá obměna ministrů není dobrá. Obvykle je spojena s nějakou koncepční změnou, která není vždy pozitivní,“ říká Danihelková.

Načasování ministerské výměny v situaci, kdy má docházet k rozvolňování opatření, nechápe ani krajský radní pro zdravotnictví Jiří Kasala (ODS). „Máme už čtvrtého ministra za toto volební období, to není šťastné. Pan Blatný stejně jako ostatní určitě dělal nějaké chyby, ale komunikace s ministerstvem z mého pohledu probíhala standardněně,“ tvrdí Kasala.

Stejně to vidí také náměstek brněnské primátorky pro zdravotnictví Petr Hladík (KDU-ČSL).



„Kdyby se takto střídali manažeři ve firmě, tak by už zkrachovala. Pan Blatný se snažil řešit věci, jak přicházely. Osobně si ho vážím, že nepodlehl tlakům ohledně vakcíny Sputnik. Podle mě se tu hraje nechutná hra o to, co chce pan prezident,“ myslí si Hladík.

Skutečný odborník, zní o Plagovi

Znovu se spekulovalo také o odvolání ministra školství Roberta Plagy (za ANO). Někdejší zastupitel Brna však zatím ve funkci zůstává, i když se jako jeho náhradník rýsoval jiný brněnský politik, poslanec a bývalý rektor Vysokého učení technického Karel Rais (ANO).

Plaga se podle informací MF DNES dostal v nemilost i proto, že se po rozpuštění brněnské buňky znovu nehrne do hnutí ANO. Sám přiznal, že ani nezaplatil členský příspěvek. „Podle mě je to jediný schopný ministr v současné vládě. Skutečný odborník, kterého musím ocenit, i když vzhledem k politické příslušnosti bych měl mluvit jinak,“ sděluje Hladík, jenž má na starosti rovněž školství.

Plagy se zastávají i ředitelé škol, podle nichž se také on ocitl kvůli covidu ve složité situaci. „Dnes můžete říct na vše, že to není ideální. Ministerstvo školství, potažmo pan ministr, se snaží situaci řešit, ale téměř vše je propojené s ministerstvem zdravotnictví. Nejprve přišlo rozvolnění, pak zpřísnění. Informace jsou někdy rozporuplné, ale to bych nedával za vinu panu ministrovi. Samozřejmě něco jiného je polemika ohledně změny školského zákona, pan ministr se ale snaží a konzultuje změny s odbornou veřejností, jako je Asociace ředitelů, i dalšími institucemi, které se věnují školství,“ vyzdvihuje Petr Hájek, ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov.

„Teď je vůbec ta nejméně vhodná doba, aby se měnil ministr školství. Chystáme se na otevření škol a je potřeba nějaká vize do budoucna,“ dodává Libor Tománek, ředitel Základní a mateřské školy Antonínská v Brně.