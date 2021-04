O přetahování o covidové pacienty jsem neslyšel, říká Arenbergerův náměstek

Byl jste překvapený, když jste dostal nabídku stát se náměstkem ministra zdravotnictví Petra Arenbergera? Jak dlouho jste se rozmýšlel, jestli ji přijmout?

Musím přiznat, že jsem to nečekal. Moc času na rozmyšlenou jsem neměl, ale to je logické, v takové době, jako je ta dnešní, se člověk – zvlášť v této oblasti – musí rozhodovat poměrně rychle. Takže se dá říci, že pár dní. Probíral jsem to s rodinou a nejbližšími kolegy v nemocnici.

Znal jste se nějak blíže s novým ministrem?

Jen pracovně jako kolegové z pozic ředitelů fakultních nemocnic.

Když přišla nabídka na post náměstka, neobával jste se, že si z profesního hlediska uškodíte? Že vám bude někdo vyčítat, že jste se spojil s hnutím ANO?

Sám nejsem členem žádné politické strany ani uskupení, nemám tyto ambice. Mou snahou je zefektivnit systém řízení nemocnic a co nejdříve přepracovat úhradovou vyhlášku pro tento rok. Teprve nyní se začnou scházet data od zdravotních pojišťoven za loňský rok, nejprve se musíme podrobně podívat na to, jak epidemie loni zasáhla do chodu nemocnic. Ale změnu musíme udělat co nejdřív, protože pokud bychom ponechali stávající systém, nemocnice by musely vracet finanční zálohy a to nechceme.

Víte už tedy, čemu konkrétně se budete na ministerstvu věnovat?

Ekonomice a všemu, co s tím souvisí.

Vedení Fakultní nemocnice u sv. Anny se ujal náměstek Jindřich Olšovský. Počítáte s tím, že vaše angažmá bude na ministerstvu trvat asi maximálně do podzimních voleb? Budete pak opět řídit nemocnici?

Ano, je to tak. V nemocnici mám snížený úvazek a pan náměstek pro léčebně preventivní péči Olšovský je pověřený řízením. Funkci na ministerstvu beru jako dočasnou. Mám v plánu překlenout covidové období a zase se do Brna vrátit. Máme v nemocnici důležité projekty a nechtěl bych, aby se zastavily. Dokončujeme generel nemocnice, budujeme nový urgentní příjem a rád bych všechny projekty, které jsem se svými kolegy zahájil, také dokončil.

Berete tuto příležitost jako uznání, že se vám podařilo stabilizovat ekonomickou situaci ve FNUSA?

Tak bych to úplně neřekl. Nějakou malou roli to asi hrálo, pokud by se mi nemocnici nedařilo úspěšně vést, nabídka by zřejmě nepřišla. Ale já to beru spíše jako krátkodobou „misi“, kdy se v této zejména pro nemocnice složité době budu snažit pomoci.

Můžete promlouvat i do opatření kvůli covidu, nebo tato problematika jde úplně mimo vás?

S covidem samozřejmě souvisí i ekonomika nemocnic nebo úhradová vyhláška. Takže to určitě řešit budu. Musíme co nejdříve přepracovat úhradovou vyhlášku na tento rok, protože pandemie velmi zasáhla a ještě zasáhne mimo jiné také do ekonomiky zdravotnictví. Ale pokud se jedná vyloženě o medicínské nebo epidemiologické věci, to bude řešit kolega. Tedy druhý náměstek ministra Martin Havrda.

Od začátku pandemie se ve FNUSA staráte o nakažené pacienty s covidem v těžkém stavu. Budete podle dosavadních zkušeností usilovat o nějakou změnu z pozice náměstka ministra?

To určitě ne. V poslední vlně covidu se musely o všechny pacienty postarat všechny nemocnice. Jedinou výjimku tvoří pacienti vyžadující přístroj ECMO. Těmito přístroji disponuje v Jihomoravském kraji pouze Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Může mít vaše působení na ministerstvu přínos pro brněnské nemocnice?

Byl bych rád, kdyby mé působení ve zdravotnickém resortu bylo přínosem pro všechny nemocnice, nejen ty brněnské.

Na konci loňského roku se znovu probíralo téma týkající se možného spojení dvou brněnských fakultních nemocnic. Zaměstnanci FNUSA dokonce podepisovali petici, protože jsou proti této změně. Řeší se to nějakým způsobem dál? Nevzniká třeba analýza, co by sloučení přineslo, a budete se snažit na ministerstvu prosadit názor, že spojení nemocnic je nesmysl?

Na ministerstvu budu řešit různé věci, ale určitě mezi ně nepatří slučování ani brněnských, ani jiných nemocnic.

Dnes už exministr zdravotnictví Jan Blatný nicméně řekl, že se musí zintenzivnit spolupráce brněnských fakultních nemocnic. Daří se to, případně jak?

Ano, s tímto návrhem jsme přišli my, aby se nemocnice doplňovaly a spolupracovaly, nikoli slučovaly. Již se podařilo uspořádat několik jednání na téma společného postupu a větší koordinace našich činností. Věnuje se tomu náměstek Olšovský, který je nyní pověřen řízením nemocnice.

Loni ministerstvo zdravotnictví poslalo svým nemocnicím mimořádnou finanční injekci. V případě FNUSA 1,7 miliardy, která pomohla k oddlužení. Chystá se podobná mimořádná dotace i letos?

O ničem takovém nevím. Naopak věřím tomu, že do budoucna tyto nemocnice nebudou žádné takové oddlužení potřebovat. Beru to i jako jeden ze svých úkolů na ministerstvu.

Jak je na tom vlastně nyní z ekonomického hlediska FNUSA?

Skončili jsme ziskem, což asi nikoho nepřekvapí, protože v zisku skončily loni téměř všechny nemocnice. V tomto trendu chceme samozřejmě pokračovat i v letošním roce, hradíme závazky ve splatnostech, snažíme se investovat do přístrojového vybavení, do rekonstrukcí, do obnovy nemocničního areálu.

Když zmiňujete úhradovou vyhlášku, některé nemocnice si loni díky péči o covidové pacienty přilepšily. Třeba krajské nemocnice v sousedním Zlínském kraji si zvýšily zisk na 220 milionů. Dokonce se šířila informace, že v některých nemocnicích dělají vše pro to, aby měli co nejvíce covidových pacientů právě kvůli platbám. Budou zase zařízení dostávat velké kompenzační bonusy?

Nejde jenom o kompenzační bonusy, tak jednoduché to není. Když nemocnice pečovaly o covidové pacienty, nemohly dělat svou běžnou činnost. Takže covidové příplatky nahrazovaly nákupy materiálu, ochranných pomůcek i odměny zdravotníkům. A že by se nemocnice přetahovaly o covidové pacienty, o tom jsem opravdu neslyšel.

Budete mít možnost promlouvat i do investic? Stále se například čeká na zahájení stavby porodnice při FN Brno.

Určitě se seznámím se strategickými investicemi ve všech nemocnicích a budu se snažit je co nejvíce urychlit.