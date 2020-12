Brněnské nemocnice se nesloučí, ale musejí víc spolupracovat, řekl ministr

Podle Blatného ale bude potřeba mezi Fakultní nemocnicí Brno v Bohunicích a Fakultní nemocnicí u svaté Anny zintenzivnit spolupráci. Právě o ní jednal s oběma řediteli.

„Byl jsem znepokojen tím, že došlo k iniciaci petic a byla vyvolaná obava o existenci Fakultní nemocnice u svaté Anny. Nic takového já ani ministerstvo nechceme a udělám vše pro to, abych tuhle obavu rozptýlil. Mohu všechny ujistit, že ministerstvo nemá žádné takové zadání,“ prohlásil Jan Blatný.

Podle něj není ohrožena existence ani jedné z fakultních nemocnic. „Je ale co zlepšovat a je potřeba prohlubovat spolupráci, aby v každé z nich bylo ve větším měřítku něco, co v té druhé není,“ nastínil Blatný.

Ten při návštěvě Brna jednal o zdravotnictví ve městě i v celém kraji, setkání se kromě ředitelů fakultních nemocnic zúčastnili i rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš, brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) a hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Ředitel svatoanenské nemocnice Vlastimil Vajdák uvedl, že vítá debatu ohledně spolupráce nemocnic a nebrání se jí. Ředitel Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba poznamenal, že je mnoho oblastí, ve kterých se nemocnice mohou doplňovat, zástupci se však zatím o ničem konkrétním nebavili. Podle Vajdáka lze řešit například společné nákupy nebo některé služby.

Jak psala MF DNES minulý týden, na případné sloučení nemocnic mají jejich ředitelé odlišné názory. Podle Štěrby by spojení obou zařízení přineslo jasné výhody. „O způsobu, jakým by mělo sloučení probíhat, budeme diskutovat. Je to otázka nejbližších týdnů, měsíců, možná let,“ sdělil Štěrba MF DNES.

Jako plus zmínil důvody personální a ekonomické. Jedna obří fakultní nemocnice má také podle něj větší šance uspět v žádosti o evropské dotace.

Úplně jinak to vidí Vajdák, který plán označil za nesmyslný. „Právě první vlna pandemie covidu ukázala, jak je důležité mít dvě páteřní nemocnice, a ne jeden obrovský celek. Když systémy FN Brno napadli hackeři a přestalo se kvůli tomu operovat, sanitky vozily akutní pacienty k nám. Kam by je vozily v případě napadení společného systému?“, připomněl.

Fakultní nemocnice Brno má asi 6 000 zaměstnanců, svatoanenská kolem 3 500 zaměstnanců včetně pracovníků Mezinárodního centra klinického výzkumu, které pod nemocnici spadá.