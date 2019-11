VW stahuje všechny volné peníze, do elektromobility vrazí bilion a půl

Jen do elektromobility má jít asi 33 miliard eur. Toto odvětví spolu s digitalizací a s hybridními pohony pojme zhruba 40 procent veškerých kapitálových a rozvojových investic. V minulé pětiletce šla na stejné účely jen třetina celkové sumy, což tehdy představovalo 44 miliard eur.



Podle informací iDNES.cz zevnitř automobilky už několik měsíců koncern stahuje veškeré volné prostředky u všech značek právě na financování elektromobility a vytváření finančních rezerv na případné pokuty za nadměrné emise CO 2 . Agentura Bloobmerg před měsícem napsala, že německý koncern uvažuje o prodeji nebo nabídce akcií své značky Lamborghini (čtěte zde).

Hlavním těžištěm investic koncernu je rozšíření produkce čistých elektromobilů. Po přestavbě továrny ve Cvikově (Zwickau) mají přijít na řadu závody v Emdenu a v Hannoveru. Podobnou proměnou mají projít i výrobny Volkswagenu ve Spojených státech a v Číně.

Volkswagen plánuje, že v uvedeném období bude vyrábět 75 modelů elektroaut a zhruba 60 hybridů. Do roku 2029 chce koncern ročně vyrábět na 26 milionů elektromobilů.

O výstavbě továrny v Turecku se rozhodne do konce roku

Německý automobilový koncern po zasedání dozorčí rady také oznámil, že o plánu na výstavbu nové továrny v Turecku hodlá rozhodnout do konce letošního roku.



Volkswagen minulý měsíc konečné rozhodnutí o výstavbě závodu odložil, a to kvůli mezinárodní kritice tureckých vojenských operací v Sýrii. O továrnu následně projevilo zájem několik zemí, například Rumunsko či Řecko. Firma nicméně uvedla, že zatím alternativní lokaci nehledá.

Nový závod Volkswagenu by měl podle dřívějších informací ročně vyrábět na export do východní Evropy 300 tisíc aut, včetně vozů české automobilky Škoda. Závod by měl přijít na více než jednu miliardu eur (25,6 miliardy Kč) a zaměstnat skoro 4 000 lidí. Předpokládalo se, že výstavba by mohla začít koncem příštího roku a výroba Volkswagenu Passat a Škody Superb v roce 2022. Více k tématu čtěte zde.