Nový Volkswagen Caddy nahradí rodinná MPV, která dnes začínají chybět

Právě osobní dodávky jsou tak dnes jednou z mála alternativ pro ty, kteří chtějí opravdu prostorné auto pro rodinu, práci, sportování a koníčky.



Divize užitkových volkswagenů tak má jedinečnou startovní pozici do nové éry automobilů, jejíž pravidla prodeje neurčují zákonitosti trhu, ale výmysly evropských zákonodárců. Takže zatímco u osobních volkswagenů vsadili kvůli tlaku na snižování emisí vše na elektrickou kartu, u „užitkáčů“ jsou obezřetnější.

A mají teď žolíka v ruce. Nový Caddy zatím o elektrifikaci jen cosi tuší. Bude tedy jezdit hlavně na naftu, občas na benzin a časem i na zemní plyn. Prostě racionalita, realističnost a praktičnost.

„Zpočátku to vůbec nebylo lehké, nejdůležitější je praktičnost. Když jsme dostali zadání připravit zcela nového caddyho, museli jsme vymyslet, jak ho udělat jinak. Vše je vlastně dané požadavkem na co největší vnitřní prostor,“ vysvětluje pro iDNES.cz Rolland Faller, hlavní designér exteriérů.

„Golf má boky zaoblené, které se směrem vzhůru ohýbají, my musíme mít bok rovný,“ popisuje jeden z nejzákladnějších požadavků.

„Zároveň jsme autu chtěli dát charakteristický tvar,“ vysvětluje a připomíná, že životní cyklus takového užitkáče ve výrobě je delší než u osobního auta. „Museli jsme tak pracovat i s detaily, které musí být v kurzu dlouho,“ dodává a ilustruje to na prolisu na boku, který připomíná ten na novém golfu, ale je přece jen jiný.

Caddy také zachovává siluetu s „čumákem“ daným velkou plochou kapotou. Faller upozorňuje na zakrytovanou masku, která dnes mezi předními lampami tvoří výhradně grafický prvek. Vzduch ke chladiči a motoru se dostává výřezy nad registrační značkou a hlavně mřížkou v nárazníku. To je dnes velmi obvyklé. Faller ještě dodává, že auta na platformě MQB mají chladič hodně nízko.

„Prostor pod kapotou jsme ani moc zmenšit nemohli, motory se sice zmenšují, ale přibývají další agregáty a hlavně potřebují obrovské množství vzduchu,“ vysvětluje. Přední nárazník připomíná svým pojetím elektricko volkswageny. Designéři to tak chtěli, i když elektrifikace je Caddymu podle všeho hodně vzdálená. Elektrickou dodávku VW chystá na úplně jiné architektuře, designem bude odkazovat na legendární kulatý VW Transporter.

Rolland Faller připomíná skvělou aerodynamiku. „Součinitel aerodynamického odporu vzduchu byl snížen z 0,33 na 0,30, což je nový rekord v tomto segmentu vozidel,“ uvádí Volkswagen v materiálech o novém modelu. „Rozhodující je tvarování zádi,“ vysvětluje Faller u zdánlivě jednoduše hranatých zadních partií nového Caddyho. Designérům se ve spolupráci s aerodynamiky podařil mistrovský kousek, krátká i prodloužená verze mají stejně dobrou aerodynamiku.

„Důležitá je odtrhová hrana vzadu na hraně střechy,“ ukazuje Faller na jakýsi spojler vytvarovaný na konci střechy, kam už zasahuje víko (nebo dveře) zavazadlového prostoru. „Je to přesně vypočítaný a optimalizovaný tvar, aby co nejlépe odvedl proudící vzduch. Když se podíváte na caddy shora, nemá rovné boky, směrem vzad se v zájmu obtékání vzduchu auto lehce zužuje,“ popisuje Rolland Faller. A upozorňuje na boční hrany zádi, tvarované svislými lampami.



„I když mají různá grafická provedení, ta ostrá hrana je opět velmi důležitá a vždy stejná s různými provedeními světel, i v tomto případě je to kvůli odtržení proudícího vzduchu. Důležitá je hlavně horní partie, dole u nárazníku totiž proudění rozbíjí vzduch od rotujících zadních kol,“ vysvětluje. A proč tolik péče o aerodynamiku? Je to nejefektivnější způsob jak snížit spotřebu a tím i emise.

Do posledního šroubku nový

Za víc než čtyřicet let vznikly ve čtyřech generacích více než tři miliony Caddy. Původně ho odvodili z Golfu pro Ameriku, jednoduše mu uřízli kabinu za prvními dveřmi a přidali krabici na náklad. Dnes se ke Golfu zas mohutně hlásí. Taky ho postavili na stejném technickém základnu, modulární platformě MQB pro vozy s motorem vpředu napříč ve variantě s pohonem předních nebo všech kol.

Thomas Sedran, šéf divize užitkových vozů koncernu Volkswagen zdůrazňuje, že nový Caddy je do posledního šroubku nový. Pátá generace nahrazuje provedení, které byla na trhu od roku 2003 a které vzniklo společně s MPV Volkswagen Touran. To ilustruje, že dodávky mají mnohem delší život než osobní auta, u konkurence to není jiné.

Sedran zdůrazňuje ještě dobrou zůstatkovou hodnotu, která zvýhodňuje provoz a na kterou hledí hlavně firemní klientela. Zároveň přiznává, že konkurence umí být v pořizovací ceně levnější. Ovšem v konečném účtování a srovnání nákladů na provoz (TCO) se to nakonec srovná.

Krátký a dlouhý na dvě palety

Nový Caddy bude opět k mání v užitkových verzích Cargo (skříňový vůz se zaplechovanou zádí), jako Kombi (s proskleným prostorem pro cestující) a v různých osobních variantách (MPV). Dlouhá verze Caddy Maxi nabídne prostor až pro dvě europalety, které lze naložit buď doprostřed napříč bočními dveřmi a druhou dozadu napříč, nebo doprostřed napříč a dozadu podélně.

Albert-Johan Kirzinger, šéfdesignér divize užitkových vozů Volkswagenu o caddym říká, že je to hlavně nářadí, nebo možná lépe švýcarský nožík - multifunkční, praktický.

Praktické rozměry Se standardním rozvorem má nový Caddy na délku 4 501 mm, což je oproti předchozímu provedení nárůst o 93 mm.

O 73 mm se na 2 755 mm protáhl rozvor, u Caddy Maxi je to 2970 mm (délka 4853 mm).

Auto je o 25 mm nižší, nově má 1 797 mm. Přesto se podařilo zvýšit maximální výšku nákladového prostoru o 7 mm na 1 273 mm.

O 62 mm narostla šířka na 1 855 mm. Nákladový prostor díky tomu narostl do šířky o pět centimetrů na 1 606 mm.

Šířka mezi podběhy se zvětšila o 60 mm na 1 230 mm.

Šířka nákladového zadního otvoru se zvětšila o 51 mm na 1 234 mm.

Caddy s krátkým rozvorem odveze 3,3 m³ (naloženo do výšky 1 234 mm), prodloužený čtyři kubíky.

Délka nákladového prostoru je u krátkého Caddy 1 797 mm, u dlouhého pak 2 150 mm.

Rolland Feller ještě zdůrazňuje variabilitu, Caddy bude možné nakonfigurovat podle specifických potřeb, takže například i k úplně nejobyčejnější dodávkové verzi s nelakovanými černými nárazníky bude možno připlatit za lepší LED světla, základní lampy jsou klasické halogenové s žárovkami H7.



Thomas Sedran o Caddym mluví jako o velkém bratrovi nového Golfu, který se začíná prodávat. Přebírá z něj také telematické, bezpečnostní a asistenční vychytávky. Třeba adaptivní tempomat, online navigaci, dodatečně dokupovanou navigaci dokupovanou na dálku navigace, hlasové ovládání...) nebo pro firmy systém správy parku včetně lokace vozidla, ovládání některých funkcí na dálku nebo tvorby knihy jízd.

Nový Caddy má zadní nápravu tvořenou torzní příčkou ustavenou Panhardskou tyčí, to je na použité platformě MQB unikát. Oproti předchůdci je ještě další inovace v tom, že i nejpracovnější provedení má vzadu vinuté pružiny, odcházející Caddy má listová pera.

Caddy zachovává všechny trumfy, proč jsou dnes osobní dodávky v kurzu: posuvné zadní dveře, možnost mít sedmimístnou verzi (sedadla druhé a třetí řady jsou vyjímatelná) a taky vyklápěcí víko kufru nahradit křídlovými dveřmi.

Dodávková verze dostane sklopné sedadlo řidiče, takže opěradlo vytvoří stolek. Pavel Sajták, slovenský designér VW odpovídající za výběr barev a materiálů dodává důraz na robustnost materiálů, jsou tedy odolné proti zašpinění a poškrábání.

Mobil na kolech

Interiér má být podle Sedranových slov skokem do 21. století. Po vzoru Golfu Caddy dostal kokpit tvořící jakousi hradbu. Mnoho ovladačů je dotykových a v nejvyšší výbavě je přístrojovka tvořená displeji. Na druhou stranu nejzákladnější provedení nemá ani klimatizaci. Všechna provedení ale mají třeba elektrickou parkovací brzdu a elektricky stahovaná přední okna.

Líbí se velká police nahoře na přístrojovce se spoustou schránek, je tam dokonce i dvanáctivoltová zásuvka na napájení kamery, navigace nebo specifického spediterského zařízení.

Alespoň zpočátku bude mít Caddy pod kapotou vždy čtyřválce. „Jde o nový evoluční stupeň agregátů splňuje emisní normu Euro 6, která vstoupí v platnost v roce 2021, a bez výjimky disponuje filtry pevných částic,“ upřesňuje Lenka Vaňková z českého zastoupení značky.



V nabídce budou tři dvoulitrové turbodiesely s výkony od 55 do 90 kW (75 - 122 koní). Základem je provedení s šestistupňovým manuálem a pohonem předních kol, nejsilnější TDI bude mít za příplatek sedmistupňový dvouspojkový automat DSG nebo pohon všech kol. TDI budou vybaveny novým systémem Twindosing, který používá dva katalyzátory SCR, čímž výrazně snížuje emise oxidů dusíku (NO x ).

Benzinové TSI 1,5 litru s výkonem 84 kW (116 k) a pak jeho odvozená varianta na zemní plyn CNG (96 kW/130 k).

Dá se ale čekat, že časem dorazí i provedení s litrovým tříválcem. Při představení modelu zmínilo vedení značky v souvislosti s variantou na CNG ještě provedení označené „e hybrid“. Blíže jej nikdo nechtěl specifikovat. Je ovšem možné, že by se tak u caddyho uplatnil vynález inženýrů Škody v podobě unikátního hybridu na zemní plyn, u kterého kola zadní nápravy nezávisle pohání elektromotor.

Pátá generace se bude stejně jako ta předchozí vyrábět v polské Poznani. První se ho dočkají zákazníci v Německu, Rakousku a Polsku. Následovat bude Francie, Británie, Španělsko, Belgie, Turecko, Itálie a Nizozemí. Do Česka dorazí až v třetí vlně uvádění na trh, první auta přijedou pravděpodobně až po Novém roce. Aktuální verze se přestane vyrábět před létem, dealeři se předzásobují, ale i tak se dá čekat výpadek v prodeji. V Česku se ročně prodá necelých dva a půl tisíce Caddy, víc než tři čtvrtiny v osobních verzích.