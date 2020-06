Pneumatiky dostanou nové povinné štítky. Informují o dojezdu a oděru

Od listopadu 2012 jsou na nových pneumatikách umístěny štítky podobné těm na ledničkách a dalších spotřebičích. Z nařízení Evropské unie informují kupující o třech základních parametrech: spotřeba paliva – úspora energie (kategorie úspornosti A–G z pohledu valivého odporu), přilnavost za mokra a vnější hluk.



Ke stávajícím parametrům přibudou od příštího roku dva další. Nové nařízení, které prošlo evropskou komisí a evropským parlamentem, má zajistit, že štítky budou lépe vidět a budou informovat o přilnavosti na sněhu a ledu a o jejich životnosti.

Stávající informace o přilnavosti za mokra rozděluje pneumatiky do tříd od A (nejlepší) po G (nejhorší). Rozdíl mezi nimi je až 30 % délky brzdné dráhy. Tato informace se ale nedala použít pro zimní pneumatiky, což by mělo nové nařízení napravit. Druhá nová informace – o oděru pneumatik – v podobě kilometrového dojezdu by zase měla spotřebitele informovat o životnosti pneumatiky. Nové nařízení se bude uplatňovat od 1. května 2021.

Nebyla by to ale Evropská unie, aby tuto změnu nepodala v ekologickém provedení. Zpravodajka příslušného nařízení Henna Virkkunenová k tomu uvedla: „Nové označení pneumatik bude mít nejen přínos pro klima, ale v budoucnosti bude mít i širší přínos pro životní prostředí. Uvolňování částic z pneumatik představuje většinu mikroplastů vypouštěných do životního prostředí. Nová pravidla řeší tuto naléhavou otázku zahrnutím parametrů najetých kilometrů a oděru.“ Kromě snížení objemu uvolňovaných mikroplastů si EU od nového označení slibuje i snížení emisí CO 2 o 10 milionů tun ročně, protože se uživatelé rozhodnou pro ekologičtější pneumatiky.

Štítky jsou zatím povinné pro pneumatiky na osobní a lehká užitková vozidla, uvažuje se o jejich zavedení i pro těžké náklaďáky.