Široké pneu líp brzdí, úzké jsou výhodou na vodě, potvrdil test

Mnoho motoristů si myslí, že čím širší pneu, tím více auto drží na silnici a vypadá lépe. Navíc, když k nim zvolíte velké hliníkové ráfky, tak to prý autu dodá jinou tvář a eleganci. Je však nemalá investice do jiného obutí opravdu tak žádoucí s ohledem na bezpečnostní vlastnosti a pohodlí?



Německý autoklub si vzal do testu rovnou čtyři rozměry schválených letních pneumatik pro model VW Golf sedmé generace, tedy té, která se loni přestala vyrábět. Šlo o letní obutí velikosti 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 a 225/40 R18.

Přilnavost

Všechny typy pneumatik byly testovány na suché silnici v délce brzdné dráhy ze 100 km/h na 0 km/h. Tady vyhrály ty širší a rovnou experti výsledek hodnotili slovy „čím širší, tím větší přilnavost“. Patnáctipalcová pneumatika zabrzdila ze stovky na nulu za 38,4 m, šestnáctipalcová pneumatika už měla brzdnou dráhu 37,5 m, se sedmnáctipalcovou brzdil golf 36,9 m a vítězná osmnáctipalcová zastavila auto za 36,7 m což je o 1,7 m méně než patnáctka.

Aquaplaning

Úzké pneumatiky dominují při jízdě za deště. Technici zkoumali, za jaké rychlosti pneumatika nezvládne odvod vody a dojde ke ztrátě přilnavosti. U patnáctipalcové pneumatiky držely až do rychlosti 82,7 km/h, šestnáctky odpadly při 76,9 km/h, sedmnáctky ještě dříve při rychlosti 72,0 km/h a osmnáctky dokonce při 71,4 km/h. Rozdíl mezi patnácti a osmnáctipalcovou pneumatikou byl 11,3 km/h.

Pohodlí

V této kategorii asi nikoho nepřekvapí, že nejpohodlnější jsou ty nejmenší. Při měření se vyhodnocovala data ze senzorů v autě umístěné pod sedadlem řidiče. Díky své konstrukci mají úzké pneumatiky s vysokou bočnicí větší schopnost odpružení, než ty široké s nízkým profilem - v bočnici pneumatiky s vyšším profilovým číslem je více gumy a uvnitř taky více vzduchu, který odpruží nerovnosti. V číslech je podle měření ADAC rozdíl mezi patnáctkou a šestnáctkou 3,3 %, když srovnáme patnáctku a sedmnáctku tak je rozdíl 3,8 % a největší rozdíl 9,8 % je mezi patnáctkou a osmnáctkou.

Opotřebení

Z pohledu hospodárnosti je na tom nejlépe široká pneumatika i přesto, že osmnáctipalcová pneumatika je o zhruba pět kilogramů těžší než patnáctipalcová, zjistil ADAC. S patnáctipalcovou ujedete v průměru 30 200 km, se šestnáctipalcovou 33 600 km, se sedmnáctipalcovou 34 000 km a s největší vítěznou pneumatikou 34 400 km.

Zimní pneumatiky

To, co v zásadě platí pro letní pneumatiky, platí i pro ty zimní. Nejužší rozměr 195/65 R15 je mnohem lepší na sněhu a v břečce než širší alternativy. Lépe se také chovají na blátě a při aquaplaningu. Kdo chce široké zimní pneumatiky, měl by si i zkontrolovat možnost nasazení sněhových řetězů, jelikož některé automobilky je pak od určitého rozměru zakazují nasadit, aby nedošlo k poškození vozu.