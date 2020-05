Většina řidičů už přezula na letní pneumatiky, zdražily kvůli euru

„Podle našich dat a informací z pneuservisů proběhla hlavní vlna přezouvání o dva týdny později než loni. Mohla za to koronavirová krize i chladné počasí na začátku března,“ sdělil ředitel e-shopu Pneumatiky.cz Vojtěch Schwangmaier. Asi 14 procent řidičů uvedlo, že plánuje přezout v průběhu května, zimní pneumatiky chce v létě dojíždět pět procent. Odborníci ovšem jízdu na zimních gumách v letním období nedoporučují (test čtěte zde).



Kvůli oslabení koruny vůči euru pneumatiky v Česku zdražily. Zatímco například 5. března byl kurz 25,3 koruny za euro, v současnosti je to 27,4 koruny. V praxi to znamená, že prodejci museli od výrobců nakupovat pneumatiky za vyšší částku, což se promítlo do koncových cen.

Podle Schwangmaiera se český trh letos zmenšil proti loňskému roku o téměř deset procent. Navzdory tomu, že dvěma pětinám řidičů kvůli karanténě klesly příjmy, roste obliba prémiových značek. Jejich podíl na trhu se meziročně zvýšil o pět procentních bodů. „Zjednodušeně lze říci, že těch, co letos nakoupili, je méně. Ti, kteří nakoupili, však zvolili kvalitnější zboží,“ dodal Schwangmaier. Test letních pneumatik čtěte tady.

Popularita prémiových značek souvisí i s tím, že nově vyrobená auta používají kola s větším průměrem a tím pádem i větší pneumatiky. Objem prodejů menších rozměrů do 16 palců meziročně klesl o 11 procent. Větší průměry nad 17 palců naopak posílily. Pro majitele aut s větším průměrem kol je kvalita pneumatik důležitější než nízká cena, proto častěji volí prémiové značky. Vybrat pneumatiky pro moderní auto je dnes složitější, než bývalo (čtěte zde).

Velikost tuzemského trhu s pneumatikami je zhruba 4,5 milionu kusů ročně, z toho se zhruba dvě pětiny prodají přes internet.